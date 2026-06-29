Los padres del bebé están en prisión provisional, comunicada y sin fianza por presunto maltrato habitual con resultado de muerte

El bebé murió en el Hospital Taulí de Sabadell, donde había sido ingresado por lesiones

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Los padres de un bebé de tres meses muerto la madrugada del pasado viernes 26 de junio en Sabadell, Barcelona, han ingresado en prisión provisional tras ser detenidos por su presunta relación con las lesiones del bebé.

Están en prisión provisional, comunicada y sin fianza por presunto maltrato habitual con resultado de muerte, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) en un comunicado este domingo 28 de junio.

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El bebé fue ingresado por lesiones

Los padres del bebé, solo contestaron a algunas preguntas de sus abogados tras ser detenidos y puestos a disposición judicial y comparecer ante la magistrada titular de la plaza 3 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sabadell, añadía el comunicado.

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Murió en el Hospital Taulí de Sabadell, donde había sido ingresado por lesiones, y cuyos responsables médicos activaron los mecanismos de protección a la infancia de la Generalitat, informan fuentes del Departament de Salud.

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Estas mismas fuentes han explicado que la Inspección Sanitaria del Departamento hará las actuaciones de oficio necesarias en estos casos, como verificar el funcionamiento de los procedimientos.

Respecto a las investigaciones en curso, las instituciones implicadas colaboran con las autoridades competentes y actuarán "con la máxima transparencia compatible con la protección de los menores", la confidencialidad de datos clínicos y el respeto a un procedimiento en curso.

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Albert Dalmau: "Esta muerte conmueve profundamente"

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha afirmado este pasado domingo 28 de junio vía 'X' que "esta muerte conmueve profundamente" y ha agradecido el trabajo del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y de los Mossos d'Esquadra.

Ha considerado necesario respetar ahora la investigación judicial y confiar en que "se aclararán los hechos y se actuará con toda la contundencia que corresponda".