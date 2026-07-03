Condenado a casi diez años de prisión por maltratar, amenazar y violar a su pareja en Alicante

La Audiencia de Alicante condena al acusado por maltrato, amenazas y agresión sexual contra su pareja tras una discusión ocurrida en 2022

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La Audiencia de Alicante ha condenado a un hombre a nueve años, diez meses y quince días de prisión por los delitos de maltrato, amenazas y agresión sexual contra su pareja sentimental. Los hechos ocurrieron en octubre de 2022 en el municipio alicantino de Petrer, tras una discusión originada porque la víctima había vertido lejía sobre una sustancia estupefaciente que pertenecía al acusado.

Según recoge la sentencia, la discusión comenzó en el domicilio que ambos compartían cuando la mujer arrojó lejía sobre la droga del procesado.

Durante el enfrentamiento, el hombre sujetó a la víctima por el cuello de la bata y la amenazó con "pegarle dos tiros". A continuación, la empujó sobre la cama y se colocó encima de ella mientras le advertía de que haría daño a las personas que ella quería.

Amenazas y agresión sexual

Las amenazas continuaron posteriormente mediante mensajes de teléfono y se prolongaron durante la noche, cuando ambos se disponían a acostarse. En el dormitorio, el acusado volvió a agarrarla del cuello y le dijo que, desde ese momento, "las cosas se iban a hacer como él quería". Después la obligó a tocarle los genitales y, ante la negativa de la víctima, la agredió sexualmente.

Antes de finalizar la agresión, el hombre volvió a amenazarla, asegurándole que la apuñalaría si abandonaba la habitación para dormir en el sofá. La mujer presentó una denuncia al día siguiente, lo que dio lugar a la detención del acusado y al inicio de las diligencias judiciales.

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La sentencia también recuerda que el hombre ya había sido condenado previamente a nueve meses de prisión por un delito de amenazas. Además de la pena de prisión, la Audiencia de Alicante ha condenado al acusado a indemnizar a la víctima con 8.000 euros por los daños morales sufridos y 540 euros por las lesiones ocasionadas durante los hechos. La resolución judicial es firme y no cabe recurso contra la misma.