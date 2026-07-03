El autor del doble crimen de Cañada del Fenollar, en Alicante, recibe el alta mientras la joven herida permanece ingresada

Un hombre asesina a puñaladas a su mujer y a una hija y deja herida a una segunda en Cañada del Fenollar, en Alicante

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Consternación en la provincia de Alicante por el doble crimen en la partida de Cañada del Fenollar, donde un hombre mató a su mujer y a una de sus dos hijas, de 20 años, además de herir a una segunda, que pudo refugiarse y alertar a las autoridades. Los hechos se investigan como un caso de violencia machista.

Según informa Jeroni Alvado, reportero de 'Informativos Telecinco', la llamada de alerta se produjo sobre las 19:40 horas de la tarde de este pasado jueves. La joven, que se encerró en el baño del domicilio familiar y se protegió del ataque de su padre hasta la llegada de los indicativos sanitarios, permanece hospitalizada por heridas de arma blanca.

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Mientras, el presunto agresor, ya ha recibido el alta médica. El hombre permanece detenido bajo custodia de la Guardia Civil. Se espera que este viernes pase a disposición judicial.

Los agentes tratan de determinar el móvil del crimen

La madre había nacido en 1971, la hija fallecida en 2005 y el padre en 1973, mientras que no se ha podido precisar la edad de la hija que dio la voz de alarma.

Además, según los datos disponibles, no constaban antecedentes en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén) entre el presunto autor de los asesinatos y la mujer fallecida. La investigación sigue abierta, ya que se han detectado indicios de violencia machista. Los agentes tratan de determinar el móvil del crimen.