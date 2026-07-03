Fuera de peligro la hija acuchillada por el padre que asesinó a su madre y una hermana en Alicante

Agencia EFE 03 JUL 2026 - 12:15h.

Los investigadores están a la espera de poder tomar declaración a la hija herida, de 26 años, ingresada en un hospital de Alicante

Una madre y su hija, asesinadas por su padre, ya detenido, en Alicante: otra hija, que resultó herida, fue la que llamó al 112

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La hija de 26 años acuchillada la tarde noche de este jueves durante el crimen machista de su madre y otra hermana en un chalet de la partida de Cañada del Fenollar, en el término de Alicante, sigue ingresada sin que se tema por su vida. En relación al presunto agresor, este ya ha recibido el alta médica de las heridas de arma blanca y ha sido trasladado al cuartel de la Guardia Civil.

El presunto autor del crimen machista ha sido hospitalizado

Fuentes de la investigación han informado a EFE de que la joven permanece en el hospital General Balmis de Alicante mientras que su padre ya ha sido dada y de alta y en este momento está declarando ante los agentes de la Guardia Civil. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado que este individuo seguirá en las dependencias de la Guardia Civil hasta que pase a disposición judicial.

El crimen machista de María de Lourdes, de 51 años, y de su hija Lucía, de 20, ocurrió a media tarde de ayer en el chalet familiar en una partida rural con viviendas unifamiliares diseminadas a unos 10 kilómetros de la ciudad de Alicante, en circunstancias que el instituto armado sigue investigando.

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El presunto asesino tiene 53 años y sigue ingresado por heridas de arma blanca sin que en principio su vida corra peligro. Este hombre, español al igual que las tres víctimas, es conocido por llevar una churrería en el cercano municipio de San Vicente del Raspeig, en las proximidades de los juzgados de esa ciudad.

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Los investigadores están a la espera de poder tomar declaración a la hija herida, de 26 años, así como a los resultados de la autopsia de los cadáveres, que se encuentran en los depósitos del Instituto de Medicina Legal de Alicante.

Bernabé ha relatado que la llamada de alerta fue dada por la hija herida de 26 años, quien expresó por teléfono que tenía "la sensación de que su padre había asesinado a su madre, que estaba en otra planta" y ha asegurado que no existían denuncias previas ni la víctima se hallaba en el sistema VioGén.

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La delegada ha informado de que los agentes avanzan para terminar la instrucción y que la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género pueda confirmar el asesinato de María de Lourdes y Lucía como machistas.

Los cuerpos sin vida fueron levantados por orden judicial a primera hora de la noche del jueves y las fuentes consultadas han señalado que previsiblemente las diligencias judiciales serán remitidas desde el juzgado de guardia al especializado de Violencia sobre la Mujer.

Por su parte, el ayuntamiento de Alicante ha convocado para el mediodía de este viernes a las puertas del edificio consistorial tres minutos de silencio en señal de repulsa por estos asesinatos.

26 asesinadas en lo que va de año

El número de mujeres asesinadas por violencia machista asciende a 1.367 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos, mientras que el número de personas menores de edad huérfanas por violencia de género asciende a 13 en 2026 y a 523 desde 2013.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.