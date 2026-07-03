Europa Press 03 JUL 2026 - 15:03h.

El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, subraya que la investigación continúa y se desconoce si hay más víctimas o solo una

"El trabajo de la policía está realizado correctamente", ha defendido, sin detallar informaciones que apuntan a que el detenido sería entrenador de voleibol

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La Policía Nacional en Extremadura ha confirmado la detención el pasado día 1 y la posterior entrada en prisión de un varón de 29 años de edad por su presunta autoría de un delito de agresión sexual a una menor en Badajoz.

Así han informado fuentes de la Policía citadas por Europa Press sobre estos hechos, acerca de los cuales también se ha pronunciado el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, quien ha confirmado la detención de esta persona tras un denuncia y su posterior ingreso en prisión. "El trabajo de la policía está realizado correctamente", ha dicho.

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La investigación continúa: se desconoce si hay varias víctimas de agresión sexual o solo una

Al mismo tiempo, y a preguntas de si se podría tratar de un entrenador de voleibol, Quintana ha considerado que "en estas cosas lo importante es el delito". "Qué más da quién sea, qué más da, son menores, ya está", ha expuesto, añadiendo que las investigaciones continúan y desconoce si hay varias víctimas o solo una.

En su opinión, en cualquier caso, "lo importante en este caso no son los detalles", sino "precisamente el trabajo que hace la Policía ante una denuncia. Se trabaja y cuando se finaliza con un ingreso en prisión es porque las cosas se han hecho bien, ¿vale?", ha reiterado.

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"Lo de ser una profesión u otra, pues es lo que menos importancia tiene. Evidentemente, si son menores o son trabajos que trabajan con menores, pues tenemos que actuar como se ha hecho ahora", ha remarcado Quintana, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios tras presidir la reunión de seguridad vial en el transporte del tomate 2026.