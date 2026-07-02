La Audiencia de A Coruña absuelve por falta de pruebas a un acusado de agredir y maltratar a su pareja

Europa Press Redacción Galicia 02 JUL 2026 - 19:12h.

Los magistrados creen que la serie temporal de los hechos no queda adecuadamente acotada y destacan las discrepancias en el relato de la denunciante

La mujer hallada muerta en un pozo de Rincón de la Victoria, en Málaga, llevaba tres meses desaparecida

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La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha absuelto, por falta de pruebas, a un procesado por delitos de maltrato habitual, tres agresiones sexuales y amenazas continuadas, informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y recoge el fallo.

El tribunal, tras valorar la prueba -- testimonio de la denunciante, declaraciones de familiares y testigos, informes psicológicos y forenses y antecedentes de diligencias previas incoadas en otra localidad -- concluye que existen dudas razonables sobre los hechos imputados, en relación a cuando la pareja vivía en ese momento en Santiago de Compostela.

Supuestas agresiones sexuales

Así, indica que la serie temporal de los hechos no queda adecuadamente acotada y que el relato de la denunciante presenta discrepancias entre la fase de instrucción, la denuncia y el plenario, así como que carece de corroboración periférica objetiva (ausencia de partes médicos, informes forenses concluyentes y testigos que avalen consistentemente las agresiones).

A ello, los magistrados añaden que varios testigos próximos ofrecen versiones contradictorias o exculpatorias. La Sala también resalta que los dictámenes periciales, aunque compatibles con sintomatología relacionada con maltrato, no pueden por sí solos suplir la falta de pruebas que permitan excluir toda duda.

"Respecto del delito de maltrato habitual y delito continuado de amenazas objeto de acusación, contamos con un escenario de versiones contradictorias; con una prueba testifical que poca luz arroja sobre lo acontecido y con unos informes médico forenses, psicológicos y asistenciales que entendemos deben ser valorados con prudencia", destaca la Sala, que añade que la prueba determina que "albergue dudas en cuanto a lo acontecido que no pueden ser resueltas en perjuicio del reo".

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En cuanto a las supuestas agresiones sexuales, advierte de "una ausencia de acotación temporal en el testimonio de la denunciante y en los propios escritos acusatorios", por lo que "no queda precisado el tempus commissi delicti con la rigurosidad necesaria".

Además, subraya que "el cuadro probatorio se reduce a un escenario de versiones antagónicas de denunciante y procesado, huérfanas de la necesaria corroboración periférica".

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Por lo tanto, en aplicación del principio in dubio pro reo y de la exigencia de convicción más allá de toda duda razonable, el tribunal absuelve al procesado de todos los delitos imputados. La sentencia no es firme, pues es recurrible ante el TSXG.