La audiencia preliminar se celebrará este viernes, a las 10.00 horas, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria

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La Fiscalía de Cantabria solicita ocho años de prisión para un entrenador de baloncesto acusado de pedir a una menor vídeos y fotografías de carácter sexual. Según el escrito del Ministerio Público, el acusado conocía a la chica, que entonces tenía 13 años, porque era el segundo entrenador del equipo de baloncesto en el que ella jugaba.

Una relación de confianza que comenzó en redes sociales

La Fiscalía sostiene que ambos iniciaron una relación de confianza a través de Instagram y WhatsApp. Con el paso del tiempo, el acusado comenzó a abordar temas más personales y, presuntamente, fue ganándose poco a poco la confianza de la menor.

Según el escrito, fue entonces cuando empezó a solicitarle de forma reiterada fotografías y vídeos en los que mostrara los pechos y los genitales. El Ministerio Público señala que, a pesar de la negativa inicial de la menor, esta terminó enviando, al menos en cinco ocasiones, fotografías y vídeos de contenido sexual debido a la insistencia del acusado.

Las imágenes, según la Fiscalía, mostraban a la joven desnuda, enseñando sus genitales y masturbándose. Además, precisa que fueron grabadas por la propia menor sin la intervención directa del acusado y sin ser guiada por él, y enviadas mediante archivos de visualización única.

La Fiscalía aprecia dos delitos

La acusación considera que el entrenador es autor de un delito contra la libertad sexual, en la modalidad de embaucamiento sexual a menores en línea, en concurso con un delito de elaboración de pornografía infantil.

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Por ello solicita: Ocho años de prisión, nueve años de libertad vigilada tras cumplir la condena, nueve años de prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima, nueve años de inhabilitación para ejercer la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, y otros quince años de inhabilitación para trabajar con menores.

Además de las penas de prisión e inhabilitación, la Fiscalía reclama que el acusado indemnice a la joven con 3.000 euros por el daño moral causado. La audiencia preliminar para que las partes lleguen a un acuerdo o vayan a juicio se celebrará este viernes, 3 de julio, a las 10.00 horas, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria.