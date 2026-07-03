La Guardia Civil investiga a un joven que intentó eludir su responsabilidad tras un grave accidente en Asturias

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La Guardia Civil de Asturias investiga a un joven de 22 años, vecino de Oviedo, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, así como de un delito de lesiones por imprudencia grave. El investigado intentó atribuir la conducción del vehículo a su acompañante, que se encontraba inconsciente y gravemente herido tras el accidente.

Un accidente con un herido de gravedad

El siniestro se produjo en la mañana del 2 de mayo en el polígono industrial de Silvota, en el municipio de Llanera. El vehículo se salió de la vía por el margen izquierdo y terminó colisionando frontalmente contra la base de hormigón de una torre eléctrica.

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Como consecuencia del impacto, una persona resultó herida de gravedad y otra sufrió lesiones leves. Aprovechando que su acompañante permanecía inconsciente mientras era atendido por una UVI móvil, el conductor aseguró a los agentes que era la víctima quien iba al volante, con el objetivo de eludir cualquier responsabilidad penal.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron una patrulla del Destacamento de Tráfico de Oviedo y un Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS). Los especialistas del EIS comprobaron que las lesiones del investigado, especialmente la marca del cinturón de seguridad en el tórax, eran compatibles con la posición del conductor. A ello se sumaron las declaraciones de varios testigos presenciales, que confirmaron que era él quien conducía el vehículo en el momento del accidente.

Una vez descartada su versión, los agentes le practicaron las pruebas de alcohol y drogas.

Positivo en alcohol y dos drogas

En las pruebas de alcoholemia, el joven arrojó 0,46 mg/l en la primera medición y 0,43 mg/l en la segunda. Posteriormente, el análisis realizado por el laboratorio de referencia confirmó además un resultado positivo en dos sustancias estupefacientes.

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El Equipo de Investigación de Siniestros Viales ha remitido ya las diligencias y los informes al Tribunal de Instancia de Oviedo. Por el presunto delito de conducción bajo la influencia del alcohol y las drogas, el investigado podría enfrentarse a penas de entre tres y seis meses de prisión, multas o trabajos en beneficio de la comunidad, además de la retirada del permiso de conducir de uno a cuatro años.

En cuanto al presunto delito de lesiones por imprudencia grave, las penas previstas oscilan entre tres meses y tres años de prisión, además de multas y una nueva privación del derecho a conducir.