Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Sucesos

La Guardia Civil atribuye a un accidente la muerte de un senderista extranjero en Candina, Cantabria

Sala del 112 de Cantabria
Fue una persona que caminaba por la zona la que alertó al 112 al ver el cuerpo del hombre. 112 Cantabria
Compartir

El senderista hallado muerto en el monte Candina de Liendo en la tarde del jueves era extranjero y sexagenario, y todo apunta a que pudo sufrir un accidente, pues la Guardia Civil no ha apreciado "nada sospechoso" tras aparecer el cadáver, han indicado fuentes del instituto armado a Europa Press.

Otra persona que pasaba por la zona vio el cuerpo tendido fuera de la ruta y, al acercarse, percibió que presentaba golpes y que estaba probablemente fallecido, por lo que avisó al Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria minutos antes de las 19.00 horas.

PUEDE INTERESARTE

Desde la sala se movilizó al equipo de rescate helitransportado del Ejecutivo y a la Guardia Civil. Con el helicóptero en el lugar del accidente, descendieron hasta la víctima en operación de grúa rescatador y médico, que solo pudieron confirmar la muerte. El cuerpo quedó a disposición de los agentes del instituto armado.

Temas