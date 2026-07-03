La Guardia Civil atribuye a un accidente la muerte de un senderista extranjero en Candina, Cantabria

Los agentes "no apreciaron" nada sospechoso tras aparecer el cadáver en el monte

Hallan el cuerpo del menor que desapareció en la zona de las aceñas del Pisuerga en Valladolid

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El senderista hallado muerto en el monte Candina de Liendo en la tarde del jueves era extranjero y sexagenario, y todo apunta a que pudo sufrir un accidente, pues la Guardia Civil no ha apreciado "nada sospechoso" tras aparecer el cadáver, han indicado fuentes del instituto armado a Europa Press.

Otra persona que pasaba por la zona vio el cuerpo tendido fuera de la ruta y, al acercarse, percibió que presentaba golpes y que estaba probablemente fallecido, por lo que avisó al Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria minutos antes de las 19.00 horas.

Desde la sala se movilizó al equipo de rescate helitransportado del Ejecutivo y a la Guardia Civil. Con el helicóptero en el lugar del accidente, descendieron hasta la víctima en operación de grúa rescatador y médico, que solo pudieron confirmar la muerte. El cuerpo quedó a disposición de los agentes del instituto armado.