La Guardia Civil investiga un tiroteo contra un vehículo de alta gama en la calle La Envía de Vícar, en Almería

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La Guardia Civil ha abierto una investigación tras recibir avisos por varios disparos contra un vehículo de alta gama estacionado en una calle de La Envía, en Vícar, en Almería, sin que haya constancia de heridos al respecto.

Fuentes de la investigación han confirmado que poco antes de 7:00 horas se recibieron avisos al escuchar detonaciones de arma de fuego que impactaron contra un vehículo de matrícula alemana, si bien algunos proyectiles también han impactado contra la fachada de una vivienda cercana.

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Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de la Guardia Civil, que han comprobado que el vehículo presenta entre seis y siete disparos en la puerta del conductor y la del pasajero izquierdo trasero, con algunas ventanillas rotas y, al menos, una rueda desinflada. También se han hallado casquillos. La investigación se encuentra abierta.

Escucharon voces e insultos antes del tiroteo

Algunos testigos de lo sucedido han confirmado al ‘Diario de Almería’ que escucharon fuertes disparos y que el tiroteo estuvo acompañado de una discusión previa, ya que aseguraron haber escuchado voces y graves insultos durante los impactos. Los vecinos fueron quienes dieron el aviso a las autoridades sobre las siete de la mañana.

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Cuando los agentes han llegado hasta el lugar se han encontrado muchos cristales rotos en el suelo y casquillos percutidos. El vehículo contra el que abrieron fuego era un Audi con una matrícula alemana. No ha habido que lamentar heridos y en el interior del vehículo no había nadie cuando se produjo el tiroteo. El edificio de al lado en el que estaba aparcado el coche ha resultado dañado.

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Las autoridades siguen investigando lo ocurrido, pero han conseguido identificar a un vehículo que fue visto dándose a la fuga a gran velocidad tras el tiroteo. Aunque el caso está en fase inicial, algunas fuentes cercanas al caso han confirmado para el mismo medio que el motivo del tiroteo podría estar vinculado con un presunto ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.