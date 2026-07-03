Agencia EFE 03 JUL 2026 - 14:55h.

El grupo de agresores siguió a la víctima durante un tramo de camino y uno de ellos le agredió hasta que cayó al suelo

Tras tirarlo al suelo, los demás le continuaron dando golpes mientras le proferían insultos homófobos

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BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han detenido a cinco menores de edad por insultar con expresiones homófobas y agredir a otro joven que se acababa de dar un beso con un chico durante las fiestas de un barrio de Mataró, Barcelona.

Según ha informado este viernes la policía catalana en un comunicado, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 21 de mayo, cuando la víctima, un menor de edad, fue increpado por un grupo de jóvenes tras besarse con otro chico.

Los detenidos persiguieron a la víctima y tras tirarle al suelo continuaron golpeándole en grupo entre insultos homófobos

El grupo de agresores siguió a la víctima durante un tramo de camino y uno de ellos le agredió hasta que cayó al suelo, donde los demás le continuaron dando golpes mientras le proferían insultos homófobos.

Tras una investigación, los Mossos detuvieron por estos hechos el pasado 30 de junio a cinco menores, a los que atribuyen un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y otro de lesiones leves.

Los cinco detenidos han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores.