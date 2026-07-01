Claudia Barraso 01 JUL 2026 - 20:38h.

Borja Iglesias ha contestado a un usuario a través de redes sociales que le insultó tras publicar la bandera del orgullo

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El futbolista Borja Iglesias ha contestado con dureza el insulto de un usuario a través de redes sociales cuando el jugador compartió la publicación de su club, el Celta de Vigo con la bandera del Orgullo donde ponían 'Sin miedo, sin etiquetas, siempre con orgullo'.

Un individuo decidió contestar a la respuesta del ahora jugador de la Selección diciendo 'El fútbol no es para maricones', un insulto que Borja ha condenado públicamente añadiendo otro post explicando que "lo que no es para homófobos", denunciando que aquel que insulte y odie a las personas por su condición, no tiene cabida.

Muchos otros usuarios también se han unido a este tipo de comentarios tan inapropiados y desafortunados que tiene que ver con el colectivo LGTBI a los que muchos jugadores, artistas y diferentes famosos han celebrado por todo lo alto y públicamente.

Los comentarios y las reacciones de Borja Iglesias

La respuesta del usuario a la publicación del equipo gallego, ha sido censurada en redes sociales debido al carácter violento que tiene hacia el colectivo, pero que muchos, como Borja Iglesia han decidido tachar y denunciar contundentemente para tratar de acabar con el odio hacia otras personas.

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Pero no es el único insulto que recibió el futbolista, sino que otro usuario hizo otro comentario sobre el papel del futbolista en el Mundial: ""estás haciendo buen Mundial", un comentario muy irónico ya que todavía no ha sido convocado como titular en los pocos partidos que lleva España jugando el campeonato.

"Depende como lo mires, porque todavía no me has visto fallar", le contestaba sin tapujos y rodeos el futbolista, volviendo a impresionar a todos sus seguidores por su forma elegante y directa de contestar a todos aquellos que intentan crear odio y hacer que se sienta mal a través de perfiles falsos u anónimos.