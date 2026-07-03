Un joven de 22 años que regentaba una tienda de golosinas en Donostia ha ingresado en prisión acusado de agredir sexualmente en dos ocasiones a una menor.

Cae una red de más de 150 agresores que drogaban y violaban a sus parejas para vender el contenido: "Mi mujer ni siquiera sabe que la grabé"

Compartir







Un joven de 22 años que regentaba una tienda de golosinas en Donostia ha ingresado en prisión acusado de agredir sexualmente en dos ocasiones a una menor. El caso es sumamente grave. El joven ya tenía antecedentes por hechos similares y los investigadores no descartan que este caso sea el primero de otros. No en vano, su trabajo le hacía tener acceso a menores a diario. La Ertzaintza, de hecho, ha solicitado colaboración para denunciar hechos similares a los investigados.

La Ertzaintza tuvo conocimiento este pasado martes, 30 de junio, de la presunta comisión de un delito de agresión sexual a menor de edad, sucedido los días 25 y 26 de ese mismo mes, en el cual una persona que regentaba una tienda de golosinas en Donostia podría haber agredido sexualmente en dos ocasiones a una menor de edad. Ante esta información, agentes de la sección de investigación de la comisaría de Donostia comenzaron a realizar las diligencias de investigación tendentes al esclarecimiento del hecho.

PUEDE INTERESARTE Detenido el dueño de un centro de masajes de Rivas, en Madrid por grabar presuntamente a más de 130 clientas

Asimismo, se practicaron diligencias de investigación sobre el sospechoso, de las cuales se obtuvo que el presunto agresor podría regentar una tienda de chucherías en un barrio de la capital guipuzcoana, coincidiendo los datos aportados por la menor con la descripción del mismo.

A las 20.30 del mismo día, tras finalizar las diligencias de investigación, los agentes procedieron a la detención del presunto autor, un hombre de 22 años, que regentaba el establecimiento donde, presuntamente, se habían producido los hechos denunciados, acusado de un delito de agresión sexual a menor.

PUEDE INTERESARTE Detenido un hombre de 33 años en Huesca por presunto acoso sexual a una menor en redes sociales

Este pasado miércoles por la tarde, tras la correspondiente autorización judicial, se procedió a la inspección ocular en el local por parte de la Policía Científica de la Ertzaintza, realizándose asimismo un registro del mismo en el cual se obtuvieron diferentes evidencias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El detenido fue conducido a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes y este jueves fue puesto a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión. La Policía autonómica continúa con la investigación abierta.