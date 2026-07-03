La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 33 años en Huesca acusado de un delito de acoso sexual a una menor

El 80 % de las mujeres jóvenes españolas de entre 16 y 24 años ha sufrido acoso en redes sociales

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en Huesca a un hombre de 33 años como presunto autor de un delito contra la libertad sexual por ejercer la conducta conocida como 'child grooming' sobre una menor de 13 años, con la que mantuvo durante casi dos meses conversaciones de carácter sexual a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Tras quedar a disposición de la autoridad judicial, se acordó su puesta en libertad con cargos.

La investigación comenzó después de que la madre de la menor acudiera a la Comisaría Provincial de Huesca para denunciar los hechos, tras descubrir que su hija había creado una cuenta en la red social 'Instagram' sin su conocimiento. En ella encontró numerosos mensajes intercambiados con el ahora detenido en los que ambos habían llegado incluso a concertar un encuentro.

Según ha informado la Policía Nacional, el hombre mantuvo conversaciones tanto escritas como verbales con la menor mediante 'Instagram' y la plataforma de mensajería 'WhatsApp' desde principios de mayo hasta finales de junio de este año.

Así es como actuó

Los investigadores determinaron que el sospechoso había conseguido ganarse la confianza de la menor a través de internet con la finalidad de mantener un encuentro íntimo, aunque este finalmente no llegó a producirse gracias a la intervención de la madre, que detectó las conversaciones antes de que se materializara la cita.

La Policía Nacional arrestó al sospechoso el pasado 29 de junio. Se trata de un vecino de Huesca, de 33 años, que carecía de antecedentes policiales. Tras su detención, fue puesto a disposición de la autoridad judicial durante la mañana del 30 de junio. El juez acordó su puesta en libertad con cargos mientras continúa la tramitación del procedimiento judicial.

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Los hechos se investigan como un delito de 'child grooming', una conducta tipificada en el Código Penal que consiste en que un adulto establece una relación de confianza con un menor de edad a través de internet con el objetivo de cometer abusos sexuales, obtener material de contenido sexual o ejercer cualquier otra forma de explotación.

El llamamiento de las autoridades

A raíz de este caso, la Policía Nacional ha insistido en la importancia de que las familias supervisen el uso que los menores hacen de teléfonos móviles, redes sociales e internet, especialmente cuando se trata de niños menores de 14 años.

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Los agentes recuerdan que la vigilancia del entorno digital resulta fundamental para detectar de forma temprana situaciones de riesgo y prevenir delitos relacionados con el acoso, la captación de menores o cualquier otra conducta delictiva favorecida por el anonimato que ofrecen las plataformas digitales.

Asimismo, recomiendan mantener una comunicación fluida con los menores sobre los riesgos existentes en internet, revisar periódicamente la configuración de privacidad de las aplicaciones que utilizan y fomentar que informen de cualquier contacto que les resulte incómodo o sospechoso.