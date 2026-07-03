El Ayuntamiento de Rivas ofrece recursos municipales para las víctimas y se plantea ejercer de acusación particular contra el detenido

Detenido un hombre de 33 años en Huesca por presunto acoso sexual a una menor en redes sociales

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La Guardia Civil ha detenido al responsable de un centro de masajes de Rivas-Vaciamadrid, en Madrid por presuntamente grabar de forma oculta a más de 130 clientas mientras se desvestían para recibir tratamiento en el establecimiento.

El arrestado, un hombre de 60 años y nacionalidad española, también está siendo investigado por un presunto delito de agresión sexual en algunos de los casos. Tras pasar a disposición judicial, ha ingresado en prisión. La investigación se inició después de que una clienta descubriera una cámara de vídeo oculta en la clínica y presentara una denuncia ante la Guardia Civil.

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Las pesquisas permitieron confirmar la existencia de las grabaciones, identificar al presunto responsable e incautar el material audiovisual hallado durante la investigación.

Apoyo a las posibles víctimas

Tras conocerse los hechos, el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha expresado su apoyo y acompañamiento a las mujeres afectadas y ha recordado que pone a su disposición atención psicológica, orientación jurídica y, si fuera necesario, derivación a recursos especializados.

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Las posibles víctimas podrán solicitar ayuda a través del Buzón Mujer o del teléfono habilitado por el consistorio para recibir información y asistencia. El Gobierno municipal también ha anunciado que está estudiando la posibilidad de ejercer la acusación popular, al considerar que los presuntos delitos afectan al interés general y a un elevado número de personas.

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No obstante, el Ayuntamiento ha precisado que cualquier decisión se adoptará dentro del marco legal y con la máxima prudencia, mientras continúa la investigación judicial. Asimismo, ha insistido en que su prioridad es garantizar que todas las posibles víctimas conozcan los recursos municipales de apoyo y atención de los que disponen.