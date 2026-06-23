Claudia Barraso 23 JUN 2026 - 15:25h.

La mujer pide justicia para su hijo y confiesa que el socorrista "no se quiso lanzar a por ellos por miedo"

Conmoción en Tarragona por la muerte de Maikel, Elías y Andine, los tres niños fallecidos en el accidente en la playa de l'Arrabassada

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La muerte de Maikel, Elías y Andine, sigue generando muchas preguntas en Tarragona, sobre si el desastre se podría haber evitado. La madre de Elías ha publicado un doloroso vídeo donde confiesa que "quiere hacer Justicia" porque sí que había una manera de haber evitado el terrible accidente.

A Elías le sacaron del agua después de haber "estado ahogado durante 20 minutos" de la playa de l’Arrabassada, donde los menores entraron "sin saltar a las rocas" y "accediendo por la arena", como confirma Mestii, la madre de uno de los fallecidos, para acabar con los rumores que dicen que los niños saltaron de las rocas, motivo por el que fallecieron los tres.

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Las tres familias siguen en estado de shock, rotas por el vacío que ha dejado en sus vidas la muerte de los tres pequeños. La mamá de Elías ha confesado en el mismo vídeo que los menores les "mintieron", diciéndoles "que se iban a la piscina" y que estarían acompañados de un padre: "Son niños, nos mintieron".

Los menores les dijeron que iban a una piscina acompañados de un adulto

Su hijo fue uno de los dos menores que fue llevado en estado crítico al hospital, donde los médicos trataron de salvarle la vida, pero no lo consiguieron: "Mi hijo llegó con agua por todo el cuerpo, en los pulmones, en los riñones, y le faltó oxígeno en el cerebro".

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Pero lo peor se vivió en la orilla de aquella playa cuando sacaron al pequeño del agua y "comenzaron a reanimarle": "Murió tres veces, me dijeron que le hablase para que vuelva. Tuve que hablarle al oído, tocarle y volvió, me escuchó y volvió, pero se fue otra vez”.

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Pide justicia para su hijo

Esta madre, completamente rota por la trágica muerte de su hijo de solo 13 años, está pidiendo dinero para poder enterrar a su hijo en Marruecos y "hacerle una tumba bonita" y con el dinero que le sobre, "será para un abogado, porque esto se podía haber evitado”.

"Todos los testigos que vieron cómo el socorrista no quería meterse por miedo, porque el agua estaba revuelta. Si él hubiese entrado, o hubiese tirado un flotador… no hizo nada, solo llamó a los servicios de emergencia y tardaron muchísimo”.