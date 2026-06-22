Los ahogamientos se produjeron el pasado domingo 21 de junio

En ambos casos, la autopsia confirmará las causas del ahogamiento

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Dos personas han muerto ahogadas este pasado domingo 21 de junio en playas de los municipios alicantinos de Pilar de la Horadada y de Torrevieja, según ha informado este lunes 22 de junio desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). En ambos casos, la autopsia confirmará las causas del ahogamiento.

Respecto al primer suceso, fuentes sanitarias han explicado que a las 19:40 horas se alertó al CICU de que habían sacado del agua a un hombre de 24 años, en estado inconsciente, en la playa Mil Palmeras de Pilar de la Horadada, por lo que se movilizó una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) y otra del Soporte Vital Básico (SVB).

Se confirman ambos fallecimientos

Con respecto al ahogamiento de este joven de 24 años, el equipo médico del SAMU realizó al bañista maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado, algo que no consiguió que se obtuviera una respuesta positiva por parte del ahogado. A pesar de esta respuesta, la muerte del joven acabó confirmándose, no pudiendo hacer nada más por salvar su vida.

Por otro lado, también este pasado domingo por la tarde, rescataron a un hombre inconsciente en una cala de Torrevieja. El aviso inicial entró a las 16:45 horas y hasta el lugar se desplazó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico reanimó en un principio al bañista, del que no se dispone la edad. Más tarde no hubo respuesta por parte del afectado, por lo que se acabó confirmando su muerte, según han precisado las mismas fuentes.