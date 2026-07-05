La familia regresaba de un viaje de Cantabria cuando se ha producido el accidente de tráfico

El bodeguero Iván Sanz Cid, el hombre fallecido en el accidente de tráfico de Palencia junto a su mujer y dos de sus hijos

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PalenciaLa principal hipótesis del accidente que ha ocurrido en Herrera de Pisuerga y en el que han muerto cinco personas de la misma familia es la somnolencia del conductor. Así lo ha explicado la Subdelegación del Gobierno, quien ha destacado que todos volvían de un viaje desde Cantabria.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido un aviso sobre este accidente en torno a las cuatro y veinte de la tarde, cuando han pedido asistencia para cuatro personas atrapadas en el interior de un vehículo que se había salido de la calzada a la altura del punto kilométrico 83 de la A-67.

El bodeguero Iván Sanz Cid, una de las víctimas mortales del accidente

Una de las cuatro personas fallecidas en el accidente de tráfico ocurrido este domingo cerca del municipio palentino de Herrera de Pisuerga es el bodeguero Iván Sanz Cid, director general de Dehesa de los Canónigos, una de las empresas más reconocidas de la Ribera del Duero, han confirmado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno. Sanz Cid, de 48 años; su mujer, de 45, y sus hijos, de 17, 9 y 14 años, son las víctimas mortales de este siniestro.

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Como consecuencia de la salida de la calzada, este vehículo ha dado varias vueltas de campana. Hasta el lugar del accidente se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico, bomberos de la Diputación de Palencia y Emergencias Sanitarias de Sacyl.

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En un mensaje en la red social X, el presidente de Castilla y León ha mostrado su pesar por el accidente. "Todo mi cariño y mi más sentido pésame a sus familiares y amigos!", ha publicado. A raíz del accidente se han producido grandes colas de vehículos en la A-67, en sentido Palencia, como consecuencia del corte de tráfico, que posteriormente ha sido redirigido por una ruta alternativa.