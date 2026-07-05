El accidente ha consistido en una salida de vía del turismo, que ha dado varias vueltas de campana y en el que había quedado atrapados los ocupantes

El bodeguero Iván Sanz Cid, el hombre fallecido en el accidente de tráfico de Palencia junto a su mujer y sus tres hijos

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PalenciaCuatro personas de una misma familia, entre ellos dos menores de 14 y 17 años, han fallecido este domingo tras la salida de vía de un vehículo en el kilómetro 83 de la A-67, en el término municipal de Herrera de Pisuerga (Palencia), según ha informado la Subdelegación del Gobierno. Otra de las hijas, de 9 años, que también sufrió el accidente se encuentra en el hospital y está estable dentro de la gravedad.

El accidente ha tenido sobre las 16.20 horas, en la mencionada vía, sentido decreciente, y ha consistido en una salida de vía del turismo, que ha dado varias vueltas de campana y en el que había quedado atrapados los ocupantes

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El accidente ha provocado el corte del carril izquierdo de la A-67

El 1-1-2 Castilla y León ha avisado del suceso ha Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de la Diputación de Palencia y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado recursos al lugar.

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La Guardia Civil ha confirmado cuatro personas fallecidas y una menor de nueve años herida de gravedad. El accidente ha provocado el corte del carril izquierdo en el kilómetro 83 de la A-67, sentido decreciente, según recoge la Dirección General de Tráfico (DGT).

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El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha compartido un mensaje en sus redes sociales mostrando sus condolencias por el trágico accidente: "Todo mi cariño y mi más sentido pésame a sus familiares y amigos".