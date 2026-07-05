Cuatro personas de la misma familia mueren en un accidente de tráfico en Herrera de Pisuerga, Palencia
El accidente ha consistido en una salida de vía del turismo, que ha dado varias vueltas de campana y en el que había quedado atrapados los ocupantes
El bodeguero Iván Sanz Cid, el hombre fallecido en el accidente de tráfico de Palencia junto a su mujer y sus tres hijos
PalenciaCuatro personas de una misma familia, entre ellos dos menores de 14 y 17 años, han fallecido este domingo tras la salida de vía de un vehículo en el kilómetro 83 de la A-67, en el término municipal de Herrera de Pisuerga (Palencia), según ha informado la Subdelegación del Gobierno. Otra de las hijas, de 9 años, que también sufrió el accidente se encuentra en el hospital y está estable dentro de la gravedad.
El accidente ha tenido sobre las 16.20 horas, en la mencionada vía, sentido decreciente, y ha consistido en una salida de vía del turismo, que ha dado varias vueltas de campana y en el que había quedado atrapados los ocupantes
El accidente ha provocado el corte del carril izquierdo de la A-67
El 1-1-2 Castilla y León ha avisado del suceso ha Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de la Diputación de Palencia y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado recursos al lugar.
La Guardia Civil ha confirmado cuatro personas fallecidas y una menor de nueve años herida de gravedad. El accidente ha provocado el corte del carril izquierdo en el kilómetro 83 de la A-67, sentido decreciente, según recoge la Dirección General de Tráfico (DGT).
El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha compartido un mensaje en sus redes sociales mostrando sus condolencias por el trágico accidente: "Todo mi cariño y mi más sentido pésame a sus familiares y amigos".