La investigación se inició tras la denuncia presentada en dependencias policiales por parte de los padres y madres de tres menores afectadas

La Policía avisa a los padres de que el 72 % del material pedófilo sale de las redes sociales

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MadridTres menores están siendo investigados en la Región de Murcia por su presunta responsabilidad en delitos de pornografía infantil y contra la intimidad e integridad moral al ser considerados los responsables de elaborar y difundir imágenes manipuladas mediante aplicaciones de inteligencia artificial de compañeras del entorno escolar. En ellas, aparecían sin ropa, simulando desnudos con contenido sexualizado.

Desarrollada por la Policía Nacional, la investigación se inició tras la denuncia presentada en dependencias policiales por parte de los padres y madres de las tres menores afectadas, donde pusieron en conocimiento de los agentes los hechos, informándole de la existencia de dichas fotografías, las cuales además habían sido difundidas a terceras personas a través de medios digitales.

Los tres menores, a disposición de la Fiscalía de Menores de Murcia tras difundir imágenes con IA de sus compañeras sin ropa

Tras esta denuncia, los tres menores fueron investigados por su presunta responsabilidad y los citados delitos, poniéndose las diligencias a disposición de la Fiscalía de Menores de Murcia, donde se continuará con la tramitación del procedimiento conforme a la Ley Orgánica 5/2000 de responsabilidad Penal del Menor.

Ante lo sucedido, la Policía Nacional ha recordado que la creación o difusión de imágenes sexualizadas de menores, aunque sean generadas o manipuladas artificialmente, constituye un delito grave y que este tipo de conductas tiene consecuencias penales y jurídicas, incluso cuando los autores son menores de edad.