Padres y expertos advierten de la facilidad de acceso a contenido inapropiado y de los peligros existentes en una plataforma dominada por menores

Qué es Roblox, el videojuego al que los jóvenes dedican el doble de tiempo que a TikTok

Roblox, la plataforma de videojuegos más de moda entre los niños, ha vuelto a ser señalada por no proteger adecuadamente a los menores de los riesgos que continúan aflorando en su amplísima comunidad: desde la facilidad de acceso a contenido inapropiado a la adicción al juego o incluso la explotación y el abuso infantil.

Cada vez más, tanto los propios padres como los expertos los advierten: supervisar cómo interactúan los niños con la plataforma es fundamental en una comunidad que ya el año pasado contaba con 85 millones de usuarios diarios y en la que se estima que hasta un 40% son menores de 13 años.

Con el anonimato de cualquier nombre de usuario y un personaje virtual, en ella también se pueden esconder depredadores sexuales y pederastas, según denuncian muchos padres que claman a la plataforma por más medidas de vigilancia, control y protección de los menores.

¿Qué es Roblox?

Bajo la apariencia infantil con la que se desarrollan muchos de los juegos de la misma, con avatares que a priori no llaman a pensar en cualquier tipo de peligrosidad, la realidad es que Roblox, al constituirse como un ‘juego de juegos’, propicia en sí mismo que haya tantas opciones de entretenimiento en la plataforma que muchas se escapan al control.

Desarrollado por la compañía estadounidense ‘Roblox Corporation’, se describe a sí mismo como “el universo virtual definitivo” y es ahí, precisamente, donde reside la clave para entenderlo: no es un juego, sino un universo de juegos que crece y aumenta constantemente con los propios usuarios de la plataforma, dado que no solo les permite jugar sino además desarrollar y crear otros juegos. Por esta razón, algunas de estas creaciones encierran muchos más riesgos que otras, con contenidos u objetivos que en realidad pueden ser muy distintos a los que aparentan.

Así, aunque parte del contenido en la plataforma es desarrollado por Roblox, otra gran parte es generada por los usuarios, y es ahí especialmente donde muchos padres denuncian que hay una brecha grave de seguridad respecto al menor.

La apariencia infantil de Roblox, frente a los riesgos de la plataforma

Al respecto, una investigación reciente promovida por expertos en comportamiento digital de Revealing Reality, y de la que se hace eco The Guardian, ha revelado que existe, de hecho, una “desconexión preocupante entre la apariencia infantil de Roblox y la realidad de lo que los niños experimentan en la plataforma”.

Durante su estudio experimental, creando distintas cuentas y avatares, llegaron a la conclusión de que “los controles de seguridad que existen son limitados en su eficacia”, insistiendo en que “todavía existen riesgos significativos para los niños en la plataforma” pese a que Roblox ha implementado recientemente múltiples cambios en este sentido y ha expresado su compromiso en seguir trabajando para proteger al menor.

Al respecto, la investigación, poniendo énfasis en las interacciones que se producen también entre los usuarios a través del chat, apunta a que detectaron cómo niños de tan solo cinco años podían comunicarse con adultos mientras jugaban en la plataforma, citando ejemplos de adultos y menores interactuando sin una verificación de edad efectiva. Y ello, han explicado, pese a que Roblox cambió su configuración en noviembre para que menores de 13 años no puedan enviar mensajes directos a otros usuarios fuera de juegos o experiencias, teniendo solo acceso a los mensajes de difusión pública.

Además, y más allá de esto, también con los avatares e incluso los entornos de algunos de los juegos creados han advertido de que a veces llevan a aspectos sexualizados, sugerentes y muy distantes del contenido apropiado para menores.

La denuncia de un youtuber que destapa delincuentes en Roblox

Sobre todo ello lleva tiempo advirtiendo también el youtuber americano Schlep, de 22 años, quien a los 12 fue víctima y desde entonces se ha convertido en un cazador de depredadores sexuales en la plataforma online, que cuenta con un total de 380 millones de usuarios, la mayoría menores.

Con el objetivo de destapar a los delincuentes, se hace pasar por niñas pequeñas en Roblox, mostrando así las situaciones de peligrosidad a las que los menores se ven expuestos. En España, en 2024, la Guardia Civil destapó a un ciberacosador que utilizaba el mismo modus operandi.

“Es un jardín estupendo para todo depredador sexual que quiere encontrar a un menor que puede ser vulnerable, que además está solo en su habitación, que está horas jugando…”, advierte Marc Masip, CEO de Desconecta, ante las cámaras de Informativos Telecinco.

Además, los procesos de verificación de edad no son efectivos, incumpliéndose muchas veces las restricciones.

“La protección de la infancia en entornos digitales es algo que nos compete a todos: a padres, a educadores, a profesionales”, recalca Natalia Tejera, abogada de Vestalia Asociados.

En España, la regulación es cada vez mayor, aunque se exige una ley estatal que proteja a los más pequeños de estos peligros: “Leyes que vayan a las tecnológicas, que prohíban este tipo de actuaciones y las denuncien rápidamente”, reclama Masip.

Roblox aumenta sus medidas para la seguridad en su plataforma y la protección del menor

Mientras los niños siguen enganchados a las pantallas, ante todas las críticas, que también apuntan a la adicción que genera y a los pagos 'ingame' (dentro de la plataforma), Roblox reconoce que los menores que usan su plataforma pueden estar expuestos a determinados contenidos y actores dañinos y maliciosos, ante lo cual insisten en que trabajan sin descanso. No obstante, insisten en que para solucionarlo se necesita además la colaboración de toda la industria e incluso la intervención gubernamental.

Expresando su comprensión ante la denuncia de los padres que claman sobre los riesgos en su sistema, apuntan, no obstante, a que del mismo modo “decenas de millones de personas tienen una experiencia positiva, enriquecedora y segura en Roblox todos los días”.

Entre la amplísima variedad de juegos que existen en ese universo, muchos de ellos también son de contenido educativo, con juegos para aprender matemáticas o explorar fenómenos científicos, entre otros.

Recientemente, en agosto, desde la compañía desarrolladora anunciaron nuevas restricciones para reducir la exposición de los usuarios más jóvenes a contenidos y comportamientos inadecuados, informando de la implementación de una “nueva tecnología” para detectar estos casos.

En caso de detectar "un alto volumen de comportamientos infractores" en un servidor determinado, la compañía informaba entonces de que el sistema lo desactivaría automáticamente.

De igual modo, también avanzaban que se implementará una restricción que afecta a las experiencias sin calificar, algo que obligará a los desarrolladores a contar con una etiqueta de madurez de contenido para que puedan estar ampliamente disponibles.

Para conseguir la etiqueta, los desarrolladores deberán completar un 'Cuestionario de Madurez y Cumplimiento', y con ella, tanto los usuarios como los padres podrán saber si están ante un contenido adecuado para ellos y sus hijos.

Además, la compañía también informó de una restricción para las quedadas sociales, en las que los usuarios pueden chatear entre ellos o con el avatar.

Concretamente, esto último se centra en aquellas que representan espacios privados en la plataforma, como un dormitorio o un baño, o que representen espacios solo para adultos, como bares o discotecas, que solo serán accesibles para usuarios con identidad verificada que sean mayores de 17 años.

"Si bien estas configuraciones no infringen nuestras políticas actuales, hemos observado tasas más altas de comportamiento inapropiado en ellas, por lo que estamos restringiendo aún más el acceso a algunas de ellas a nuestros usuarios más jóvenes", anunciaba Roblox el pasado mes.

De igual modo, permanece activa una restricción a los chats de voz, disponible para cuentas verificadas por teléfono registradas como usuarios mayores de 13 años y sujeto a moderación de IA en tiempo real.

Con todo, muchas de las restricciones se siguen vulnerando y las situaciones de riesgo continúan, por lo que los expertos inciden en la importancia de que los padres acompañen a sus hijos y hablen sobre los peligros en la plataforma.