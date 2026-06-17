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Sociedad

El 'grooming' pone en peligro la seguridad de los menores en redes: así de fácil puede un adulto contactar con ellos

Preocupación entre la Guardia civil alerta a los menores del uso de las redes sociales: aumento de grooming en internet
Los menores usando redes sociales entre ellos. Informativos Telecinco
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Guardia Civil alerta del uso de las redes sociales entre los menores, también por el uso de viodeojuegos online por el posible contactos con desconocidos. Se vuelve a poner el foco de atención en el grooming, una práctica más habitual de lo que parece dónde adultos contactan con menores por medio de las redes sociales e internet con fines de carácter sexual.

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Según los datos actuales, más del 53% de los menores, entre 10 y 17 años reconoce haber hablado con algún desconocido por internet y en el 16% de esas ocasiones les ha llevado a situaciones de este tipo. El problema reside cuando los más pequeños si se lo comunican a sus familias, pero cuando son más mayores, en la adolescencia optan por ocultarlo por vergüenza a como puede reaccionar, o a lo que pueda venir después como restricciones a sus móviles.

Daniel Moreno, capitán del equipo mujer-menor de la Guardia Civil, alerta sobre el peligro de esta práctica y los peligros que puede tener en los más pequeños: "Los agresores se acercan a los menores a través de redes sociales pero, cada vez estamos viendo más que los videojuegos también son un canal que utilizan los acosadores para acercarse a sus víctimas".

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Según datos de la Guardia Civil es una realidad creciente en España, sin embargo, sigue siendo poco conocido por la sociedad en general, escasamente investigado desde la perspectiva de quienes más lo sufren.

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