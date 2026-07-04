Iván Sevilla 04 JUL 2026 - 15:42h.

El alcalde de Sevilla José Luis Sanz ha reconocido que nunca olvidarán al "extraordinario" agente: "Un profesional incuestionable"

Tras evitar un ahogamiento en 2010 en el canal del río Guadalquivir en Sevilla, Santos recibió la Cruz al Mérito Policial

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SevillaLuto en la Policía Local de Sevilla por la muerte de Javier Santos, un agente que salvó a una persona de ahogarse en el río y por ello recibió la Cruz al Mérito Policial, según ha recordado el propio alcalde de la ciudad.

José Luis Sanz ha reconocido este 4 de julio en sus redes sociales que nunca olvidarán al "extraordinario" miembro del Cuerpo "que nos ha dejado" recientemente: "Mi más sentido pésame a sus amigos y familia".

"A su mujer e hijos mando un fuerte abrazo", ha añadido el regidor de la capital andaluza. También ha calificado al policía fallecido como "un hombre bueno y un profesional incuestionable".

Fue en 2010 cuando actuó con heroicidad para evitar que una vida se perdiese en el canal del Guadalquivir. La medalla que le entregaron por esa acción "forma parte del ajuar de su Virgen de la Consolación".

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Precisamente en la Hermandad de Nervión Francisco Javier Santos Arteaga era costalero del Santísimo Cristo de la Sed. "A buen seguro, lo tiene ya entre sus brazos", ha expresado Sanz.

Javier Santos, "ejemplo de entrega, cercanía y servicio"

La propia agrupación religiosa ha lamentado "con un profundo pesar el fallecimiento" del agente, "ejemplo de entrega, cercanía y servicio". "Quienes compartieron camino con él guardarán para siempre el recuerdo de su bondad", ha destacado.

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También han resaltado "su disposición constante y el cariño sincero que supo sembrar entre sus hermanos". Por su parte, la Hermandad de La Milagrosa ha publicado otro mensaje de despedida hacia él.

"Costalero y miembro activo desde los inicios" de esta comunidad del barrio de Ciudad Jardín, han rezado "para que el Señor de la Esperanza y la Santísima Virgen del Rosario lo acojan en su gloria eterna, concediéndole el descanso perpetuo".

Muchas personas que lo conocían han querido igualmente dedicarle unas palabras. "Era de las mejores personas que hemos conocido en estos años en el mundo del costal. Siempre con una sonrisa y ayudando en lo que en su mano estaba", ha dicho una.

"Te echaremos de menos amigo", ha admitido. Desde el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España-Andalucía (SPPME-A) en Sevilla también han lamentado su pérdida: "Con todo el dolor de nuestros corazones despedimos a nuestro compañero".

"Ser policía es de las cosas más importantes de mi vida"

En un vídeo compartido por el alcalde José Luis Sanz se puede ver y escuchar cómo explicó un día el propio Javier Santos lo que para él significaba "ser policía": "Es de las cosas más importantes de mi vida".

"Estoy criado en la vieja guardia. Mi abuelo enseñó a mi padre y yo soy la tercera generación. Tengo un hermano mayor también, un espectáculo de policía", aseguró por entonces.

"Nos van pasando cosas, pero hay una que nos pasó al principio cuando aún llevábamos corbata y vestíamos de azul, que parecíamos de la Cruz Roja. Fue entrando a los Jardines del Valle", contó el agente.

"Íbamos con el patrullero, vimos a un hombre con un perro que nos estaba señalando algo con la cabeza. Fuimos a ver detrás de unos matorrales y allí no había nada. Resultó que el señor tenía un tic nervioso", desveló al final de la anécdota.