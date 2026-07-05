"Novoa, te echaremos mucho de menos, te recordaremos siempre. Nos ayudaste a ser un club más grande", ha apuntado el Real Sporting

El técnico fue pieza clave de los mejores años del equipo asturiano, al que entrenó en 284 partidos en diferentes etapas

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GijónLuto total en el fútbol asturiano por la muerte de José Manuel Díaz Novoa, el entrenador que más veces dirigió al Sporting de Gijón. Ha fallecido este 5 de julio a los 82 años.

El propio club lo ha comunicado, resaltando que "es un día muy triste para el sportinguismo" por la marcha del técnico que se sentó en el banquillo en un total de 284 partidos en distintas etapas.

"Te echaremos mucho de menos. Eres una leyenda del Real Sporting de Gijón. Nos ayudaste a ser un club más grande. Nos enseñaste mucho. Te recordaremos siempre", ha reconocido el conjunto rojiblanco.

"Su legado perdurará para siempre", asegura el Real Sporting

"El Real Sporting de Gijón muestra su pesar por el fallecimiento de José Manuel Díaz Novoa. Exfutbolista, exentrenador y exdirector deportivo de nuestra entidad, es una figura insustituible en nuestra historia", ha definido.

Fue "protagonista en muchos de los días más gloriosos" de la primera plantilla del equipo asturiano. Tras una carrera no demasiada larga como jugador, pasó a entrenar, disputando la final de Copa del Rey de 1982, perdida 2-1 ante el Real Madrid.

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Además, clasificó a la entidad para jugar la Copa de la UEFA en varias ocasiones en los mismos años 80. "Su legado en El Molinón y en la Escuela de Fútbol de Mareo perdurará para siempre", ha reiterado el Real Sporting.

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"El club envía sus condolencias a familiares, amigos, excompañeros y seres queridos. Descanse en paz", ha despedido a Novoa, que también estuvo en los banquillos del RC Celta, el Real Burgos CF, el RCD Espanyol y el Málaga CF.