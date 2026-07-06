La hélice de la embarcación le seccionó la femoral y la joven perdió mucha sangre

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JáveaLa Guardia Civil investiga la muerte de una mujer de 36 años que, al parecer, sufrió lesiones causadas por la hélice de una embarcación de recreo en la que navegaba junto a otras personas este domingo a 400 metros de la costa de Jávea, en Alicante.

La hélice le seccionó la femoral y la joven perdió mucha sangre. Según informa el 'Levante', llegó con vida a la rampa de varada pública del puerto de Xàbia, donde los sanitarios intentaron taponarle la hemorragia pero acabó perdiendo la vida.

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Un accidente, la principal hipótesis

Fuentes del instituto armado han explicado que el cuerpo de seguridad fue alertado sobre las 18:45 horas del suceso, ocurrido frente a la zona de La Caleta. La víctima fue trasladada al puerto de Xàbia, donde los servicios sanitarios certificaron su fallecimiento.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, aunque la principal hipótesis que se baraja es un accidente, según las mismas fuentes.

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Los jóvenes llevaban una colchoneta enganchada a la embarcación

Los amigos alquilaron la embarcación en Denia y pusieron rumbo a Xàbia. Según las fuentes consultadas por el medio citado, llevaban un "donut" enganchado a la embarcación en el que iban varios amigos. Mientras surcaban la bahía de Xàbia, entre los cabos de Sant Antoni y Sant Martí, la rosquilla hinchable se ha volcado y la embarcación ha girado para recoger a las personas que se habían caído.

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En ese momento, ocurrió el accidente. Las primeras investigaciones apuntan a que la barca le pasó por encima a la chica y le seccionó la femoral. La Guardia Civil ha comenzado una investigación para determinar las causas del accidente.