Asun Chamoso 30 JUN 2026 - 14:02h.

La joven fue reanimada tras el impacto de la piedra y falleció en el Hospital Trueta de Girona

Encuentran un cadáver en avanzado estado de descomposición en un bosque de Santa Maria de Martorelles, Barcelona

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GironaUna joven de 18 años ha fallecido este sábado en el Hospital Josep Trueta de Girona tras resultar gravemente herida al recibir el impacto de una roca en una poza en Sadernes (Girona).

Los Bombers de la Generalitat recibieron el aviso a las tres menos cuarto de la tarde para acudir al refugio de Sant Aniol por la caída de una piedra que había herido a una excursionista, en el término municipal de Montagut y Oix (Girona). Hasta el lugar del accidente, en el Gorg Blau, también se desplazaron efectivos del SEM y de los Mossos d'Esquadra, que han abierto una investigación para determinar las causas.

La joven sufrió un paro cardiorrespiratorio tras el impacto de la piedra y fue reanimada por los servicios de emergencia en el mismo lugar del accidente. Una vez estabilizada, fue evacuada en un helicóptero medicalizado de los bomberos hasta el Hospital Josep Trueta de Girona, donde entró en estado crítico y acabó falleciendo unas horas más tarde.

Las primeras investigaciones de los Mossos d'Esquadra apuntan que se trató de un desprendimiento accidental.