Redacción Euskadi 05 JUL 2026 - 10:49h.

Vecino de Urnieta (Guipúzcoa) y de 24 años, el chico resbaló y se golpeó con unas rocas tras precipitarse

El excursionista estaba descendiendo en rápel el Pic du Midi d'Ossau este 4 de julio alrededor de las 14 horas

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GuipúzcoaUn joven montañero vasco murió este 4 de julio después de caer desde 20 metros en una cima que forma parte de los Pirineos franceses, muy cerca de la frontera con España.

Así lo publican medios como el 'Diario Vasco', que detalla que el fallecido era natural de Urnieta (Guipúzcoa) y se encontraba descendiendo concretamente el Pic du Midi d'Ossau, cerca de la comuna de Laruns.

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Hasta esa zona montañosa de la región de Aquitania había viajado el chico de 24 años para una aventura junto a un grupo de otros seis excursionistas. Durante la bajada en rápel, sufrió el accidente.

Resbaló y se golpeó con unas rocas

Alrededor de las 14 horas, la víctima se resbaló y se precipitó sin poder controlar la situación, golpeándose con unas rocas. Sus propios compañeros fueron los que lo relataron así a emergencias.

Hasta el punto indicado en la llamada de auxilio se desplazaron equipos de rescate del Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña (PGHM) con un helicóptero, junto a efectivos médicos.

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Sin embargo, al llegar hasta él, no pudieron hacer ya nada por su vida, solo pudieron confirmar el fallecimiento del joven. El pico que había escalado y se encontraba ya descendiendo tiene una altitud de 2.884 metros.

Antiguo volcán y con apodo de Jean-Pierre

Antiguamente fue un volcán de cientos de millones de años. La montaña es la más destacada del Valle de Ossau e incluso se le atribuye un apodo: Jean-Pierre. Este nombre se basa en dos leyendas.

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Por las inmediaciones a la cima hay varias rutas de senderismo habilitadas y también es posible ascender por el legendario Pic du Midi d'Ossau, algo que atrae a aficionados al alpinismo o la escalada.

Requiere, eso sí, una buena preparación física por su desnivel y altura. En la web de turismo oficial del entorno aconsejan llevar casco y una cuerda de 50 metros para atravesar con seguridad sus tres chimeneas.