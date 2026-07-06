Un muerto y siete heridos en dos accidentes de tráfico ocurridos en Madrid

Agencia EFE 06 JUL 2026 - 12:13h.

El accidente mortal ha ocurrido en el cruce de las carreteras M-31 y M-50, donde un vehículo ha dado varias vueltas de campana

De forma simultánea ha tenido lugar otro accidente en la confluencia de la A-4 con la M-45

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Dos accidentes de tráfico ocurridos en Madrid durante la madrugada de este lunes dejan una persona fallecida y siete heridas, cinco de carácter potencialmente grave y otras dos con heridas leves, según ha informado el Servicio de Emergencias del Ayuntamiento.

Sara Montero, supervisora de guardia del Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (SAMUR), ha explicado que el accidente mortal ha tenido lugar en el cruce de las carreteras M-31 y M-50, donde un vehículo "ha dado varias vueltas de campana y ha pillado y atrapado a la persona fallecida". Ha sido rescatado por los Bomberos.

En este siniestro también han resultado heridos los tres acompañantes que "han sido trasladados en unidades de soporte vital básico y soporte vital avanzado", ha añadido Montero.

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Un segundo accidente ha ocurrido de forma simultánea

De forma prácticamente simultánea ha tenido lugar otro accidente en la confluencia de la A-4 con la M-45, donde un vehículo se ha salido de la vía y ha caído sobre la autovía.

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En este accidente, el SAMUR ha atendido a tres hombres y una mujer, de edades entre los 19 y 20 años, que han sido trasladados a distintos hospitales con heridas graves, ha indicado la supervisora.

Para atender estos accidentes, el SAMUR ha movilizado cinco unidades de soporte vital avanzado, dos unidades de soporte vital básico, unidades de mando de segundo jefe médico de guardia, jefe de Enfermería y un vehículo de apoyo logístico.