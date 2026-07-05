La familia estaba realizando un viaje de regreso desde Cantabria cuando ocurrió el accidente de tráfico

Cuatro personas de la misma familia mueren en un accidente de tráfico en Herrera de Pisuerga, Palencia

Compartir







Cuatro personas de la misma familia, –el bodeguero de Dehesa de los Canónigos Iván Sanz Cid, su mujer y dos hijos de 17 y 14 años, han muerto este domingo en un accidente de tráfico ocurrido en el municipio palentino de Herrera de Pisuerga. La única superviviente del siniestro ha sido una niña de nueve años que ha tenido que ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia y que estaría fuera de peligro, aunque bajo supervisión médica ante las graves lesiones sufridas.

Aunque en un primer momento la subdelegación del Gobierno en Palencia llegó a manifestar que está última también había muerto, como ha confirmado en una rectificación posterior, la menor ha salvado la vida tras haber sido evacuada en helicóptero hasta el Hospital de Burgos, donde ha sido operada.

PUEDE INTERESARTE El bodeguero Iván Sanz Cid, el hombre fallecido en el accidente de tráfico de Palencia junto a su mujer y dos de sus hijos

La somnolencia del conductor, la principal hipótesis

El Servicio de Emergencias 1-1-2 recibió un aviso sobre el accidente en torno a las cuatro y veinte de la tarde, cuando solicitaron asistencia para cuatro personas atrapadas en el interior de un vehículo que se había salido de la calzada a la altura del punto kilométrico 83 de la A-67.

La Subdelegación del Gobierno en Palencia señaló inicialmente que se trataba de una familia de Valladolid, que al parecer hacía el viaje de regreso desde Cantabria, sin que en el accidente se hayan visto implicados otros vehículos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Como consecuencia de la salida de la calzada, este vehículo ha dado varias vueltas de campana, y se investiga como principal hipótesis la somnolencia del conductor, según ha apuntado la Subdelegación del Gobierno, que cita testigos presenciales.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Luto por la muerte del bodeguero, su mujer y sus dos hijos

Ha sido posteriormente cuando ha trascendido que la familia fallecida es la de Sanz Cid, director general de la bodega Dehesa de los Canónigos, una de las referencias en la Ribera del Duero vallisoletana.

Su hija de nueve años, única superviviente del siniestro, estaría fuera de peligro aunque, según fuentes familiares citadas por Tribuna Valladolid, ha sufrido fracturas en las muñecas y las piernas. No obstante, su pronóstico, tras ser intervenida quirúrgicamente, es favorable.

Con la localidad en la que residen también de luto por la tragedia, la Guardia Civil continúa investigando las causas detrás del fatal suceso.

Más allá, a raíz del accidente, se produjeron grandes colas de vehículos en la A-67, en sentido Palencia, como consecuencia del corte de tráfico, que posteriormente fue redirigido por una ruta alternativa.