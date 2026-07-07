Todo ocurrió el 20 de junio en la zona exterior de una nave de extrusión de aluminio situada en un polígono industrial de la A-4

Las llamas se originaron en una zona de pasto y rápidamente se extendieron hasta amenazar a distintas empresas de la zona, forzando a la evacuación de trabajadores

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MadridEl presunto autor de un incendio provocado en las inmediaciones de un polígono industrial en la localidad madrileña de Ciempozuelos, el cual obligó a evacuar a numerosos trabajadores de varias empresas de la zona, provocando que llegasen a arder más de dos hectáreas, ha sido detenido por agentes de la Guardia Civil.

Todo ocurrió el pasado 20 de junio en la zona exterior de una nave de extrusión de aluminio situada en un polígono industrial de la A-4. Si bien las llamas se originaron en una zona de pasto, rápidamente se extendieron al recinto, tal como informó Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El incendio provocado en Ciempozuelos provocó daños que se estiman en casi 300.000 euros

Como consecuencia, y debido a la cercanía del fuego a varias empresas logísticas situadas a escasos metros del foco del incendio, numerosos trabajadores tuvieron que ser evacuados para dejar el lugar inmediatamente. Hasta allí se trasladaron varias dotaciones de Bomberos, un helicóptero, la unidad de drones y dos equipos forestales.

Tras el incendio, por el que ahora ha sido detenido el presunto responsable, más de dos hectáreas de campo ardieron, además del almacenamiento de la citada empresa de aluminio y una finca de olivos. En total, se estima que los daños por las llamas podrían ascender a casi 300.000 euros, según ha informado la Guardia Civil a través de un comunicado.