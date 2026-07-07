El primer encierro de los Sanfermines de 2026 lo han protagonizado seis toros de la ganadería gaditana de Fuente Ymbro

Jean Louis Fernández y Araceli Sergio Aguilera, los sanitarios que lanzarán el Chupinazo de San Fermín 2026

Compartir







PamplonaSeis toros de la ganadería gaditana de Fuente Ymbro han protagonizado este martes el primer encierro de los Sanfermines de 2026.

En una mañana de reencuentros y emociones, con un recorrido con nutrida presencia de corredores pese a ser martes, la marcha de la manada ha resultado agrupada y veloz, con caídas de mozos pero sin aparentes heridas por asta. Según el primer balance provisional, tan solo se han producido cinco incidencias entre los corredores. Han sido alrededor de 2 minutos y 20 segundos de emoción tanto en las calles como en los balcones que acompañan la carrera de los astados.

PUEDE INTERESARTE San Fermín 2025: los Miura dejan un octavo encierro muy rápido y sin derrotes

Un rápido y emocionante encierro

Puntual con las campanadas que a las 8 de la mañana han sonado en la iglesia de San Cernin, la manada ha dejado los corrales de Santo Domingo agrupada y encabezada por los mansos, aunque uno de los toros negros ya ha comenzado en ese tramo a coger el lado izquierdo y a mirar a los mozos que le acompañaban cerca.

Con cuatro bravos negros y dos jaboneros, el grupo ha enfilado con velocidad la Cuesta de Santo Domingo, donde uno de los toros intentaba ganar la cabeza, aunque han entrado en la plaza del Ayuntamiento liderados por los mansos y con un bravo cerrando la manada.

PUEDE INTERESARTE Vídeo del séptimo encierro en San Fermín: los toros de la ganadería La Palmosilla dejan cuatro heridos por asta

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La torada ha seguido agrupada por Mercaderes, ha salvado la curva de enlace a la Estafeta de forma limpia sin chocar contra el vallado, y ha tomado la famosa calle con ímpetu. En este tramo se han estirado, lo que ha propiciado la formación de algunos huecos que los corredores más ávidos han aprovechado para ponerse ante las astas.

También esta velocidad ha propiciado que los mozos hayan sufrido numerosas caídas. Con los balcones de la calle abarrotados, el público ha acompañado con expectación la carrera que se acercaba hacia la zona de Telefónica con dos de los Fuente Ymbro algo escorados por la izquierda y con carreras peligrosas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Ya en el callejón, la torada se ha separado algo más, lo que ha hecho que la entrada al coso haya sido escalonada, y cerrada por un toro negro cuando los cronómetros rondaban los 2 minutos y 20 segundos de carrera.

'Improvisado' y 'Hostelero', los protagonistas de la jornada

Entre los ocho ejemplares enviados desde la finca gaditana destacan 'Improvisado' y 'Hostelero', con un peso de 610 kilos cada uno de ellos. Les acompañan 'Tramposo', de 600 kilos; 'Fanfarrón', de 585; 'Manirroto', de 570; 'Escribiente', de 575; 'Botellero', de 570, y 'Taranto', de 595.

Las capas de los animales varían entre el negro, el negro bragado meano, el negro listón y el jabonero. De los ocho astados, han sido seis los que han corrido por las calles de Pamplona este martes.

Conocidos por su velocidad y presencia homogénea en el tramo

Los toros de Fuente Ymbro, habituales en los Sanfermines, corren el encierro por decimonovena vez y son conocidos por su velocidad y presencia homogénea en el tramo.

En esta ocasión han sido los primeros en recorrer los 848 metros que separan los corrales de Santo Domingo de la Monumental Pamplonesa.

El encierro ha dado comienzo, como es tradición, a las 8:00 horas. Por la tarde, a partir de las 18:30 horas, serán lidiados por los diestros Daniel Luque, Víctor Hernández y Aarón Palacio.