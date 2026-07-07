Se mantiene la situación 2 del Plan Especial ante el riesgo de Incendios Forestales

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CastellónLa evolución del incendio forestal de Soneja (Castellón), estabilizado desde la tarde de ayer lunes tras quemar 183 hectáreas, ha permitido abrir las carreteras y el acceso de los vecinos desalojados del municipio vecino de Azuébar.

A primera hora de la mañana, tras una reunión del director del Puesto de Mando Avanzado (PMA) con la alcaldesa de Soneja, se ha decidido abrir las carreteras y el regreso de los vecinos desalojados -unos 500-, según ha informado Emergencias de la Generalitat Valenciana.

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En la mañana de este martes trabajan en la extinción del incendio tres unidades terrestres de los bomberos forestales de la Generalitat, cuatro brigadas rurales de actuaciones forestales del Consorcio de Bomberos de Castellón y un medio aéreo de la Generalitat.

Se mantiene el nivel extremo de preemergencia de incendios

Se mantiene la situación 2 del Plan Especial ante el riesgo de Incendios Forestales (PEIF), ha indicado Emergencias, que mantiene para hoy el nivel extremo de preemergencia de incendios en toda la Comunitat Valenciana, donde hay riesgo alto de tormentas secas en el interior de Castellón y Valencia, y posibilidad de estas en el litoral de Castellón.

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El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha agradecido el trabajo desarrollado por los bomberos "que ha permitido dar por estabilizado el incendio".