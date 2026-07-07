Díaz Canel acusa a EEUU de "inducir un estallido social por asfixia" en el país

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El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba ha comenzado a recuperar paulatinamente el servicio, tras sufrir nuevo apagón total este lunes que ha dejado a oscuras a toda la isla. Después de casi 30 horas sin luz el suministro se ha reactivado con prioridad para los servicios vitales, según han informado las autoridades cubanas.

"Están activados los protocolos para la recuperación del Sistema Eléctrico. Ya funcionan microsistemas en toda Cuba y se siguen protegiendo servicios vitales, en medio de esta compleja situación agravada por el cerco energético que enfrentamos", ha asegurado el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en un mensaje publicado en redes.

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La empresa eléctrica estatal Unión Eléctrica (UNE), por su parte, había informado horas antes de una "desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional" cuyas causas están siendo investigadas.

Las unidades de Energás Boca de Jaruco y Varadero ya generan "de forma estable", así como se está iniciando el arranque de Mariel 5 y Habana 2. Todo ello mientras "continúan funcionando microsistemas que garantizan servicios vitales en todo el país" y después de haber informado de la activación, en la provincia de Villa Clara, de la hidroeléctrica Hanabanilla bajo estrictas regulaciones, según la última actualización dada a conocer por la UNE,

El periódico 'Venceremos' informó horas antes, por su parte, de que se estaba preparando la activación de microsistemas para abastecer "de forma paulatina" los centros vitales de la ciudad de Guantánamo.

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Díaz Canel acusa a EEUU de "inducir a un estallido social"

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha acusado a Estados Unidos de tratar de "inducir un estallido social por asfixia" en el país al "bloquear el acceso de combustible a Cuba".

"Es heroico lo que hacen los trabajadores eléctricos en medio de un bloqueo energético genocida", ha defendido subrayando que la UNE se ha movilizado para "revertir" la caída del SEN.

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Cuba ya sufrió en marzo dos apagones totales que afectaron a toda la isla después de que el 10 de septiembre se produjera otra desconexión total del sistema.

Las autoridades achacan estas dificultades al bloqueo energético impuesto por Estados Unidos, que en enero amenazó con aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla.