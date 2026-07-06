El comité, que se encargará del nuevo gobierno gazatí, está formado por 12 palestinos tecnócratas

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El Gobierno de Hamás en la Franja de Gaza ha informado, este lunes, su disolución para permitir la gestión al comité formado por palestinos responsable de administrar el énclave y hacer cumplir el acuerdo de alto el fuego. El anuncio de la milicia armada busca desbloquear la segunda fase del plan de paz impulsado por Donald Trump para los territorios palestinos.

"Quienes permanecen en sus puestos dentro del sistema gubernamental son únicamente personal técnico y profesional·, que restarán en sus cargos "para garantizar la continuidad de los servicios" y "evitar un vacío administrativo", según ha informado Ismail al Thawabta, director de la oficina de medios del Gobierno de Hamás en Gaza en una rueda de prensa ofrecida en Deir al Balah (centro de Gaza). Posteriormente el Gobierno gazatí publicó un comunicado con los pormenores de la decisión.

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El comité tecnócrata, fue creado hace seis meses como parte de la segunda fase del plan de paz impulsado por el presidente de EEUU, Donald Trump, aunque ha permanecido bloqueado por la falta de consenso entre Israel y los impulsores del acuerdo.

El jefe del Comité para la Administración de Gaza agradece a Trump su apoyo

El comité, que se encargará del nuevo gobierno gazatí, está formado por 11 palestinos tecnócratas -entre ellos una sola mujer- que deberá administrar la Franja de Gaza durante los próximos años. Su responsable, el ingeniero civil Ali Shaaz confirmó este sábado su encargo al frente del grupo con el visto bueno de Donald Trump.

"Me enorgullece comenzar mi servicio como Comisionado Jefe del Comité Nacional para la Administración de Gaza. Agradezco al presidente (de EEUU) Donald J. Trump y al pueblo palestino la oportunidad de construir una Gaza segura, próspera y pacífica, con justicia y dignidad para todos», escribió Shaaz en X.

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Shaaz, originario de Jan Yunis (sur de Gaza), pero que reside en Cisjordania, ejerció -entre otros cargos- como viceministro de Transporte en la década de los 90 de la Autoridad Palestina, entidad que administra partes reducidas del territorio ocupado militarmente por Israel desde 1967.

Según dijo él mismo en una primera entrevista con Basma Radio, fue el ex enviado especial de la ONU para Oriente Medio, el búlgaro Nikolai Mladenov, quien le ofreció el puesto y que ya había sido designado por Trump como alto representante para Gaza.