Feijóo ha defendido que el concebido no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer y en la familia

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que si llega a la presidencia del Gobierno hará una ley nacional para que el concebido no nacido sea reconocido como un miembro más de la familia para recibir ayudas públicas, en la misma línea que la ley promovida por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En una entrevista en Espejo Público de 'Antena 3', ha recordado que cuando estuvo al frente del Gobierno de Galicia ya hizo una normativa en ese sentido, ha recordado que Ayuso la ha ampliado en Madrid y se ha comprometido a extenderla a la legislación nacional si llega a La Moncloa.

Feijóo defiende que el concebido no nacido tenga repercusión económica y social

Alberto Núñez Feijóo ha defendido que el concebido no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer y en la familia que lo está esperando. El pasado jueves el pleno de la Asamblea de Madrid aprobó, con el voto a favor del PP y Vox, la ley promovida por Ayuso para reconocer al concebido no nacido o 'nasciturus', a efectos administrativos, como un miembro más de la unidad familiar.

Al texto original se han añadido unas enmiendas del PP para homogenizar las ayudas, poder modificar la misma por decreto y para habilitar otras vías administrativas para quienes no puedan presentar las solicitudes vía telemática.

"Reconocer al concebido no nacido es una iniciativa sensata, útil y necesaria", dijo Miguel Ángel García Martín

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín defendió que que se trata de una ley "a favor" que no va "en contra de nadie ni de nada" y que "no colisiona con ningún otro texto legal, solo con los prejuicios de algunos miembros de la izquierda y la ultraizquierda".

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"Reconocer al concebido no nacido es una iniciativa sensata, útil y necesaria. Porque no hay causa más justa, más necesaria y más digna que la defensa de la vida y el apoyo a la familia donde crecerá", reivindicó. Madrid se convierte en la primera de España en establecer el reconocimiento con carácter general al concebido no nacido, ya que la normativa vigente en Galicia contempla una previsión similar, aunque circunscrita exclusivamente a las familias numerosas.