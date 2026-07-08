La discusión de una pareja, ambos militares, para intentar disciplinar a su hijo adolescente acabó en tragedia.

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La discusión de una pareja, ambos militares, para intentar disciplinar a su hijo adolescente acabó en tragedia. La reacción del joven, de 17 años, fue atacarlos con fiereza con un cuchillo. Los hechos ocurrieron en Alabama donde la consternacón es enorme.

El joven mató a su madre a puñaladas y dejó a su padre en estado crítico. Este pudo zafarse y, ensangrentado, salir a pedir ayuda a los vecinos al grito de no quiero morir, según ha adelantado Fox News. “El hombre, que aún se encuentra en estado crítico, pero del que esperamos que sobreviva, corrió de casa en casa tratando de conseguir ayuda”, manifestó el capitán Justin Correa de la Oficina del Sheriff del Condado de Baldwin.

Los vecinos vivieron y los policías encontraron un espectáculo, tan dantesto y trágico, Samantha Baker, de 37 años, y su esposo, Lance Baker, de 46 años, fueron encontrados con múltiples puñaladas a las afueras de su casa en la comunidad de Belforest, en el condado de Baldwin, Alabama, alrededor de las 9 de la noche del domingo. Los agentes informaron que el adolescente apuñaló a ambos padres dentro y fuera de la casa. La escena del crimen abarcaba media manzana e incluso varios patios vecinos.

Según la fiscalía, el menor se encerró en la casa familiar y llamó al 911 tras el ataque. Fue arrestado en el lugar de los hechos. "Es realmente triste. Es muy triste para esta familia tener que lidiar con esto. Por lo que podemos ver hasta ahora, se trató de un incidente doméstico aislado que simplemente se salió de control”, señalan los investigadores.

El sospechoso compareció el lunes por la mañana ante el Tribunal de Distrito para una audiencia de fianza, donde la fiscalía solicitó una fianza elevada.