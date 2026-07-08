El joven había sido identificado en un vídeo de un reto viral entre jóvenes que consiste en agredir a desconocidos por la calle

Prenderse fuego y saltar al mar entre llamas: el reto viral que triunfa entre los jóvenes en Valencia

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En redes está apareciendo un nuevo reto viral entre jóvenes para agredir a gente en plena calle de forma aleatoria, con el único objetivo de buscar notoriedad y 'likes' en internet.

Ya se han visto imágenes en las calles de Barcelona, como una pareja sentada en un banco que queda indefensa cuando el chico recibe varias bofetadas. "Una brutalidad" o "me da miedo" son solo algunas de las reacciones de los ciudadanos al saber que se está extendiendo esta práctica. La madre de uno de los atacantes dice que ahora a quien amenazan es a su hijo que, tras ser reconocido, se ha ido de casa.

"Estamos a ver si llama para decir dónde está, para ir a buscarlo y que él dé la cara y sea responsable de sus actos", ha contado la madre al programa 'Vamos a ver'.

El fenómeno de 'happy slapping' o bofetada feliz

El fenómeno de grabar y difundir en redes agresiones se conoce como 'happy slapping', bofetada feliz, un término que nació en Reino Unido en 2005, una forma de violencia juvenil premeditada que busca humillar públicamente a la víctima a cambio de popularidad.

"Lo primero que tú haces es deshumanizar a la otra persona. No lo ves como un igual, lo ves como un objeto y tú ese objeto te va a servir para un fin. En este caso, el fin es conseguir un 'like'", explica María Ángeles Sánchez, socióloga y psicóloga juvenil. Los Mossos han localizado a una de las víctimas, que ya ha denunciado.