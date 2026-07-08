Hallan el cuerpo sin vida en el río Júcar del joven desaparecido en Sumacàrcer, Valencia

La víctima ha sido encontrada tras una batida del Grupo de Rescate de Bomberos

Los rescatadores del GERA, durante una inspección ya en tierra vadeando el río, han localizado a la persona a la que intentaron reanimar.

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La más dura noticia se ha hecho realidad. Los servicios de emergencia han encontrado el cuerpo sin vida de una persona que estaba bañándose en el río Júcar, a la altura del término municipal de Sumacàrcer, y de la que se había perdido la pista pocas ahoras antes. El Consorcio de Bomberos de Valencia se había movilizado en busca de un joven al que los amigos le habían perdido la pista dentro del río Júcar, en la zona del área recreativa de L'Esgoletja ubicada en el término municipal de este pueblo de la Ribera Alta.

El aviso se recibió a las 14:17 horas, y el dispositivo de investigación constó de sargento y coordinador forestal del Consorcio, dos BRIFO del Consorcio y dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, helicóptero MV6-R del Consorcio con grupo de rescate GERA y médico a bordo.

Por último, los rescatadores del GERA, durante una inspección ya en tierra vadeando el río, han localizado a la persona. Los equipos de rescate, junto al médico del helicóptero, le han practicado las correspondientes maniobras de reanimación. También se han desplazado medios sanitarios de la Generalitat, pero no han podido hacer nada por su vida.

El aviso se ha lanzado minutos después de las dos de la tarde de este miércoles, con temperaturas superiores a los 40 grados en la zona.

Desde el 112 se informó de que un helicóptero con el Grupo Especial de Rescate del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, con una unidad y una autobomba de los bomberos de la Generalitat estaban recorriendo palmo a palmo la zona para tratar de dar con esta persona, aunque el resultado final, por desgracia, no ha sido el esperado.