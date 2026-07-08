Asun Chamoso 08 JUL 2026 - 14:56h.

Las dos bañistas, que no podían volver a la orilla, fueron rescatadas en la playa del Home Mort

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BarcelonaAgentes del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Barcelona rescataron a dos mujeres, de 33 y 39 años de edad, que se encontraban en riesgo de ahogamiento, aproximadamente a un cuarto de milla de la playa del Home Mort, en el término municipal de Sitges (Barcelona).

Los hechos ocurrieron sobre las 14.20 horas del domingo 5 de julio, cuando la patrullera Río Santa Eulalia, que realizaba labores de vigilancia de costas, localizó a dos mujeres haciendo señales de auxilio desde el agua. Tras aproximarse a la zona, los agentes comprobaron que ambas presentaban claros signos de agotamiento y que, debido al fuerte viento y a las corrientes existentes, no podían regresar por sus propios medios hasta la playa. Además, las bañistas se desplazaban hacia una zona rocosa empujadas por la fuerza del agua, lo que incrementaba el riesgo para su integridad física.

Ante esta situación, la tripulación de la Guardia Civil activó el protocolo de hombre al agua, lanzándoles un aro salvavidas sujeto a un cabo para alejarlas inicialmente de las rocas y garantizar su seguridad. Una vez estabilizada la situación y tras confirmar que no precisaban asistencia médica urgente, los agentes trasladaron a las dos mujeres hasta las proximidades de la orilla, donde pudieron llegar sanas y salvas, sin que fuera necesaria la intervención de los servicios médicos ni su traslado a un centro hospitalario.

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones durante el baño, especialmente cuando existen corrientes, oleaje y viento, y recomienda respetar en todo momento las indicaciones de los servicios de socorrismo y evitar alejarse de la costa cuando las condiciones del mar no sean favorables.