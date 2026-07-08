Un hombre murió y dos personas resultaron heridas tras salirse de la carretera y dar vueltas de campana con el coche

Las cámaras de la A-67 captaron al bodeguero Iván Sanz y su familia circulando a una velocidad normal con su coche antes del fatal accidente de tráfico

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Una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas en un accidente de tráfico ocurrido en Tórtoles de Esgueva (Burgos), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 9:38 horas, cuando se ha informado de un accidente en el kilómetro 43 de la carretera CL-619, en Tórtoles de Esgueva (Burgos), donde un turismo se ha salido de la vía, dado vueltas de campana y había quedado en unas tierras. Asimismo, se indicaba que había tres heridos, uno que había salido del vehículo y dos que habían quedado atrapados, uno de ellos inconsciente.

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El 112 ha dado aviso a Guardia Civil, Bomberos de Burgos y Aranda de Duero, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado medios a la zona. Los organismos en el lugar han confirmado el fallecimiento de un varón y ha atendido y trasladado a dos varones, uno de ellos en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de Burgos, y otro en ambulancia de soporte vital básico con el personal médico del centro de salud al Hospital Santos Reyes.

El comunicado de emergencias

Desde Emergencias Castilla y León han confirmado que recibieron llamadas de teléfono alertando del accidente ocurrido en el "kilómetro 43 de la CL-619, en el término municipal de Tortoles de Esgueva (Burgos). Informan los alertantes que un turismo ha dado vueltas de campana y ha sufrido una salida de vía, quedando en unas tierras. Indican que hay tres heridos, uno ha salido del vehículo, y dos han quedado atrapados, uno de ellos está inconsciente".

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"La sala de operaciones del 1-1-2 da aviso del incidente Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos Burgos y de Aranda de Duero, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico, el equipo médico del centro de salud de Roa, y un helicóptero medicalizado"

Los servicios de emergencia solo pudieron confirmar la muerte de la víctima en el mismo lugar de los hechos mientras que los otros dos heridos tuvieron que ser trasladados al hospital, donde permanecen ingresados por las heridas y lesiones producidas por el accidente.