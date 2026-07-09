Manuel Pimentel 09 JUL 2026 - 14:03h.

El Ayuntamiento ha clausurado el recinto, ubicado entre las calles Manuel Olivencia y Faustino Gutiérrez del Sevilla Este

Los hechos se han puesto conocimiento de la Policía Nacional y se ha procedido al análisis de las sustancias encontradas

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SevillaLa aparición de bombones envenenados y productos químicos en un parque infantil y canino de Sevilla ha obligado al Ayuntamiento a cerrar el lugar de inmediato como medida de seguridad.

Según el consistorio, se ha procedido al cierre de este parque situado entre las calles Manuel Olivencia y Faustino Gutiérrez, en el barrio de Sevilla Este. Se trata de un espacio especialmente frecuentado por niños, con columpios y por personas que pasean por allí a sus perros.

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"El motivo se debe a la aparición de veneno ajeno al plan de desratización municipal y bombones alterados", ha informado el Ayuntamiento de Sevilla, que ya ha puesto los hechos en conocimiento de la Policía Nacional.

Por el momento, se está procediendo el análisis de los venenos encontrados y se ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias de este incidente.

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No es la primera vez

Al parecer no es la primera vez que aparece veneno en este parque, según denuncia la Asociación Vecinal Sevilla Este en redes sociales. El pasado 22 de junio ya dieron la alerta de que se había encontrado matarratas en el pipican del parque.

Tras varios días "de cuarentena", este martes volvían a abrir el recinto pero ha sido cerrado de nuevo tras la aparición de bombones para perros envenenados.