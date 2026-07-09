Apenas 24 horas antes la Junta de Andalucía confirmó también la muerte de un trabajador de 48 años por la misma causa, e igualmente en Sevilla

Cómo detectar un golpe de calor y cómo actuar frente a ello: los consejos de una supervisora de Enfermería del SUMMA 112

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SevillaSegunda fallecida confirmada en menos de 24 horas por golpe de calor en Sevilla. Si ayer la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía informaba del fallecimiento de un trabajador de 48 años tras devanecerse en plena calle en la capital andaluza, ahora han comunicado la muerte de una mujer de 59 años también por golpe de calor y tras una exposición prolongada a altas temperaturas en la vía pública.

Con su deceso, ya son cuatro las muertes registradas por esta causa en Andalucía y tres las que se contabilizan en la provincia sevillana desde el inicio de la temporada de altas temperaturas. La última fallecida es una mujer nacida en Rusia y residente en Sevilla desde 2014. Por el momento, no se ha precisado la causa de su exposición prolongada en plena ola de calor, mientras que no se asocian antecedentes personales considerados factores de especial de riesgo contemplados en el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2026, según ha aclarado la Junta en una nota.

1.081 urgencias por patologías relacionadas con el calor

La triste noticia se conoce después de que este mismo miércoles la Junta confirmase una tercera víctima mortal en Andalucía por un golpe de calor: la del trabajador de 48 años en Sevilla capital. Previamente, también murió una mujer de 71 de Sanlúcar la Mayor, igualmente en la provincia de Sevilla, mientras el primer muerto por golpe de calor fue un vecino de Almería de 68 años.

Desde el inicio de la temporada, según los últimos datos disponibles, se han registrado 1.081 urgencias por patologías relacionadas con el calor, de las que 747 se atendieron en atención primaria y 334 en atención hospitalaria. En total, se han registrado 18 casos de golpes de calor en la comunidad, todos requirieron ingreso hospitalario, diez aún permanecen ingresados, y cuatro han fallecido.

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Frente al impacto sobre la salud asociado al incremento de la temperatura estival y a posibles olas de calor, como la que se ha declarado hasta hoy jueves 9 de julio en Andalucía, con especial atención a los colectivos más vulnerables, la Junta de Andalucía mantiene activo el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2026 desde el 15 de mayo al 30 de septiembre.

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El protocolo de la Junta de Andalucía frente a las altas temperaturas y los golpes de calor

En el eje de esta estrategia está la predicción de olas de calor a partir de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el establecimiento de niveles de alerta según el grado de riesgo por exceso de temperatura; la identificación de los grupos de población más vulnerables a los efectos del calor, y la coordinación con las distintas administraciones y entidades públicas y privadas competentes para identificar, seguir y atender a los grupos de riesgo, y para implementar medidas preventivas correspondientes en cada sector.

A ese respecto, la denominada 'población diana' la comprenden las personas mayores de 65 años; los enfermos crónicos; las personas que toman un medicamento que pueda influir en la adaptación del organismo al calor como diuréticos, hipotensores, antidepresivos, neurolépticos, anticolinérgicos y tranquilizantes; los menores de cuatro años y los lactantes y personas con trastornos de la memoria, con dificultades en la adaptación al calor y que consumen alcohol y drogas.

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De igual modo, también se pueden ver especialmente afectadas por el calor las personas que viven solas, sin hogar, con condiciones económicas desfavorables, con exposición excesiva al calor por estancia en centros educativos, por razones laborales (como trabajo manual en el exterior o con elevado contacto con ambientes calurosos) o por practicar deportes de gran intensidad física o actividades de ocio especialmente entre las 14 y las 19 horas.

Frente a las altas temperaturas, Sanidad recomienda evitar en la medida de lo posible la exposición directa al sol en las horas centrales del día; y si hay que salir, hacerlo con la máxima protección; usar ropa ligera, colores claros, sombrero, gafas de sol, crema solar; mantener un buen nivel de hidratación; tomar frutas y verduras, etc. A las personas cuyo trabajo implica exposición al sol se recomienda moderar el esfuerzo físico en horas de más calor y se aconseja evitar la exposición directa al sol de bebés o menores de seis meses.

Según el sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo), las muertes observadas atribuibles a los efectos del calor (no necesariamente por golpe de calor) desde el inicio de la temporada en Andalucía son 171, mientras que en España ascienden a 1.556, siendo en su gran mayoría personas con patologías previas graves o crónicas, a las que se suman otros factores como la edad avanzada.