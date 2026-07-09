Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Sucesos

Detenido un sintecho por matar a un joven ante el cementerio de Cubelles, en Barcelona

Coche de los Mossos
Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves por la mañana a un hombre en Cubelles. Europa Press
Compartir

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre sintecho acusado de matar con un arma blanca a un joven, mayor de edad, ante el cementerio de Cubelles (Barcelona).

Los hechos han sucedido sobre las 11 y los agentes se han desplazado al lugar, donde han detenido al presunto autor del apuñalamiento a la víctima, que ha muerto en el lugar.

PUEDE INTERESARTE

El Área de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra ha abierto una investigación para aclarar los hechos.

Temas