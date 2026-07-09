Detenido un sintecho por matar a un joven ante el cementerio de Cubelles, en Barcelona

Los agentes han detenido al presunto autor del apuñalamiento, que ha muerto en el lugar

Detenido el presunto autor de la brutal agresión a un vecino en el río Sarela de Santiago: la víctima le llamó la atención por bañarse desnudo

Compartir







Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre sintecho acusado de matar con un arma blanca a un joven, mayor de edad, ante el cementerio de Cubelles (Barcelona).

Los hechos han sucedido sobre las 11 y los agentes se han desplazado al lugar, donde han detenido al presunto autor del apuñalamiento a la víctima, que ha muerto en el lugar.

El Área de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra ha abierto una investigación para aclarar los hechos.