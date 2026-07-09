Sara Lago Vigo, 09 JUL 2026 - 13:57h.

El sospechoso fue arrestado por la Policía Nacional e ingresó en prisión provisional tras la agresión sufrida por un vecino de 65 años, que permanece hospitalizado

La investigación apunta a que el ataque se produjo después de que la víctima recriminase al presunto agresor que se estuviese bañando desnudo en el río

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La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de la violenta agresión sufrida por un vecino de 65 años el pasado domingo en el paseo del río Sarela, en Santiago de Compostela. El arrestado ya ha ingresado en prisión provisional y será investigado por un presunto delito de tentativa de homicidio, según han confirmado fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del domingo en el entorno de la Fonte da Perillana, una de las zonas más frecuentadas del paseo fluvial de San Lourenzo. Según la investigación, el incidente comenzó cuando la víctima llamó la atención a un hombre que supuestamente se estaba bañando desnudo en el río, una situación que derivó en una agresión de extrema violencia.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el presunto agresor habría atacado al vecino utilizando una piedra de grandes dimensiones, golpeándolo repetidamente en la cabeza y el rostro. Tras la agresión, abandonó el lugar, dejando al hombre gravemente herido junto al cauce del río.

La víctima permanece hospitalizada

El vecino, de 65 años, tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario debido a la gravedad de las lesiones. Según han explicado representantes de la Asociación de Veciños Río Sarela, el hombre presenta fracturas faciales y diversos traumatismos de consideración, además de encontrarse en proceso de recuperación de una reciente intervención cardíaca, circunstancia que complica todavía más su evolución. Su estado obligará a una recuperación prolongada, aunque desde su entorno destacan que afronta el proceso con una actitud positiva.

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El detenido, en prisión provisional

Tras las primeras investigaciones, la Policía Nacional consiguió localizar y detener al sospechoso. Una vez puesto a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión provisional mientras continúa la instrucción del caso.

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La investigación considera que los hechos podrían encajar en un delito de tentativa de homicidio, dada la violencia empleada durante la agresión y las graves consecuencias que pudo tener para la víctima.

Los vecinos reclaman más seguridad

La agresión ha generado una profunda preocupación entre los residentes del barrio de San Lourenzo. Desde la Asociación de Veciños Río Sarela consideran que se trata de un episodio especialmente grave y reclaman una mayor presencia policial en el entorno del paseo fluvial para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

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Además, vecinos de la zona aseguran que el detenido ya era conocido por protagonizar anteriormente diversos incidentes y altercados en distintos puntos del casco histórico compostelano, aunque será la investigación judicial la que determine si existe relación entre esos episodios y el ahora investigado.

La asociación vecinal insiste en la necesidad de reforzar la vigilancia en una zona muy frecuentada por familias, deportistas y personas que pasean diariamente junto al río, especialmente durante los meses de verano, cuando aumenta notablemente la afluencia de visitantes.