Pedro Alexander Díaz fue secuestrado por un grupo de encapuchados en un campo de fútbol y su cuerpo fue encontrado al día siguiente

Leandro Bertazzo, el piloto argentino que se lanzó al vacío en pleno vuelo durante una clase a una alumna: "Tú ya sabes aterrizar sola"

Compartir







Pedro Alexander Díaz Franco, joven hondureño de 15 años que se dedicaba a hacer vídeos en TikTok, ha sido hallado sin vida y metido en bolsas de basura en una carretera del municipio de La Lima. El cuerpo del adolescente ha sido encontrado un día después de haber sido secuestrado en su país.

El incidente ha conmocionado a toda la comunidad de TikTok y a Honduras. Las autoridades siguen investigando el caso mientras, por el momento, no se han producido detenciones.

Los hechos se remontan al pasado 5 de julio, cuando, según informan medios locales como ‘El Heraldo’, un grupo de hombres encapuchados y con armas de gran calibre interceptó y raptó en torno a las 19:20 horas al joven creador de contenido, que se encontraba en un campo de fútbol en la zona de Campo Nevada, en Choloma.

La investigación sigue abierta y no hay ningún detenido

Su familia y amigos iniciaron rápidamente la búsqueda, solicitando la colaboración ciudadana a través de redes sociales. Sin embargo, el caso se resolvió de la peor forma en la mañana del 6 de julio. Apenas 24 horas después, cuando las autoridades recibieron el aviso de un grupo de transeúntes que pasaba por La Lima, en Cortés.

PUEDE INTERESARTE Asesinan a la influencer brasileña Pamela Guimarães en su casa delante de sus cuatro hijos: buscan al sospechoso

Los agentes se desplazaron hasta el lugar y localizaron el cadáver de un menor, identificado más tarde como Pedro Alexander. Su cuerpo estaba oculto en el interior de varias bolsas de plástico negras que había en la calzada de la carretera CA-13.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los médicos procedieron al levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue de San Pedro Sula. Finalmente, fue la cicatriz de una operación que presentaba en una de sus piernas, entre otros rasgos reconocibles, lo que facilitó el proceso de identificación de la víctima, que fue encontrado descalzo y vestido únicamente con un pantalón negro.

Las líneas de investigación siguen su curso para esclarecer las circunstancias que rodean al crimen, pero, de momento, las autoridades no han identificado a los posibles responsables del secuestro.