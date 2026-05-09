Los cuatro hijos menores de la influencer se encontraban en el interior del domicilio cuando ocurrió el crimen

Las autoridades están investigando el suceso y buscando al sospechoso del crimen, que huyó del lugar

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BrasilLa influencer Pamela Guimarães ha fallecido a los 26 años de edad en el interior de su casa en Sertanópolis, Brasil, ante lo que las autoridades investigan como un asesinato.

Según recoge el medio local Massa, los hechos ocurrieron el pasado 1 de mayo en el domicilio de la joven creadora de contenido, que se encontraba con sus cuatro hijos, entre ellos un bebé de ocho meses. Según el citado medio, el sospechoso del crimen acudió al domicilio y llamó a la puerta. Pese a los intentos de la joven por huir al ver lo que estaba ocurriendo, el sospechoso la persiguió y la alcanzó con un arma de fuego.

La joven recibió varios disparos por el arma de fuego y tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital, donde finalmente los sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida y falleció al presentar heridas “muy graves”.

Buscan al sospechoso

Según los medios locales, los cuatro hijos menores de la influencer se encontraban en el interior del domicilio cuando ocurrió el crimen y están bajo el cuidado de la red de asistencia social del municipio.

Las autoridades están investigando el suceso y buscando al sospechoso del crimen, que huyó del lugar en el mismo vehículo en el que acudió. Los agentes están recogiendo las imágenes de las cámaras de seguridad cercanas para tratar de dar con el paradero del sospechoso.