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Los Mossos piden colaboración ciudadana y elaboran con IA una imagen para identificar a una mujer hallada muerta en el río Segre, Lleida

Elaboran con IA una imagen para identificar a una mujer muerta en el río Segre, Lleida
La imagen elaborada por los Mossos con IA para identificar a una mujer hallada muerta en el Segre, Lleida. Mossos d'Esquadra
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LleidaLos Mossos d'Esquadra han difundido este jueves a través de sus redes sociales la imagen hecha con IA de una mujer que fue hallada muerta a la altura del puente dels Instituts, en el río Segre de Lleida el pasado 3 de junio, con el objetivo de recibir información que ayude a identificarla.

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Según han informado a través de 'X', la mujer vestía una camisa rosa, mallas azules y zapatos deportivos negros, por lo que han habilitado un correo electrónico y un teléfono para cualquier información que ayude a identificarla.

Tratan de identificar a la mujer hallada muerta en el río Segre

El cadáver de la mujer fue localizado sobre las 15.00 horas del 3 de junio y los Mossos no observaron signos de violencia.

Según ha informado el cuerpo en sus redes sociales, la víctima no llevaba ningún documento identificativo. Vestía con un camisa rosa, mallas azules y zapatos deportivos negros.

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"La DIC investiga el caso para esclarecer las causas de la muerte y trabaja para determinar la identidad de la mujer. Hemos recreado con IA una imagen de ella para ampliar la difusión y la investigación, facilitando su identificación. Si crees que puedes reconocerla o dispones de cualquier información relacionada, contáctanos a través del teléfono 973 700 050, ext. 65106", indican los Mossos d'Esquadra.

¿Cómo aportar información?

Si tienes cualquier información sobre otro desaparecido, puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957. Además también puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.

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