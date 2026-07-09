Elaboran con IA una imagen para identificar a una mujer muerta en el río Segre, Lleida

Los Mossos difunde la imagen con IA de una mujer hallada muerta en el Segre (Lleida) para identificarla

Encuentran el cadáver de una joven flotando en el río Segre en Lleida

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LleidaLos Mossos d'Esquadra han difundido este jueves a través de sus redes sociales la imagen hecha con IA de una mujer que fue hallada muerta a la altura del puente dels Instituts, en el río Segre de Lleida el pasado 3 de junio, con el objetivo de recibir información que ayude a identificarla.

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Según han informado a través de 'X', la mujer vestía una camisa rosa, mallas azules y zapatos deportivos negros, por lo que han habilitado un correo electrónico y un teléfono para cualquier información que ayude a identificarla.

Tratan de identificar a la mujer hallada muerta en el río Segre

El cadáver de la mujer fue localizado sobre las 15.00 horas del 3 de junio y los Mossos no observaron signos de violencia.

Según ha informado el cuerpo en sus redes sociales, la víctima no llevaba ningún documento identificativo. Vestía con un camisa rosa, mallas azules y zapatos deportivos negros.

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"La DIC investiga el caso para esclarecer las causas de la muerte y trabaja para determinar la identidad de la mujer. Hemos recreado con IA una imagen de ella para ampliar la difusión y la investigación, facilitando su identificación. Si crees que puedes reconocerla o dispones de cualquier información relacionada, contáctanos a través del teléfono 973 700 050, ext. 65106", indican los Mossos d'Esquadra.

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¿Cómo aportar información?

Si tienes cualquier información sobre otro desaparecido, puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957. Además también puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.