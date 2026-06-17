Carlos Plá Valencia, 17 JUN 2026 - 10:34h.

El cuerpo, hallado el pasado 29 de mayo en un campo de naranjos, es de un hombre de pelo y barba canosos y lisos, tez blanca y con un tatuaje en la cara lateral de la pierna izquierda con la inscripción “02 ZUZO”

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La Guardia Civil trata de identificar el cadáver de una persona encontrado en la localidad valenciana de Albalat de la Ribera. El cuerpo es de un hombre de pelo y barba canosos y lisos, tez blanca y con un tatuaje en la pierna.

El hallazgo del cuerpo se produjo el pasado 29 de mayo en un campo de naranjos del Polígono 14 de la Partida de Jovades, en el término municipal de Albalat de la Ribera. Se trata de un hombre caucásico de edad avanzada, tez clara, con pelo y barba lisos, canosos y cortos.

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Un Equipo de la Policía Judicial de Almussafes se desplazaron al lugar y comprobaron que esta persona vestía zapatillas de deporte de color gris, marca “Kalenji”, ropa interior tipo bóxer de color oscuro, de la marca “Uomo”, y pantalón de color oscuro tipo chándal. Además, llevaba un segundo pantalón, también oscuro, con una banda amarilla por debajo de ambas rodillas, similar a un pantalón típico de trabajo. En la parte de arriba portaba una camiseta de manga corta de color negro con la inscripción “Força Verdolaga” en la espalda en color verde, una cazadora con capucha y cremallera en la parte delantera de color marrón con rayas horizontales de la marca “Inside” en talla M.

Tatuaje en la pierna

La Guardia Civil ha hecho pública la foto de un tatuaje que tiene el cuerpo en la cara lateral de la pierna izquierda con la inscripción “02 ZUZO”.

Ante la dificultad para identificar a esta persona, la Guardia Civil ha solicitado la colaboración ciudadana y pide a la población que si reconoce a la persona o cree saber quién es, que contacte con el 062 o envíe un correo electrónico a v-cmd-valencia-opc@guardiacivil.org.