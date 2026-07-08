La tragedia ocurrió el martes 7 de julio en Wimereux, en el Paso de Calais, donde las vacaciones de una familia acabaron en drama

Muere una niña de seis años ahogada en una piscina de un complejo deportivo en Balaguer, Lleida

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La tragedia ocurrió el martes 7 de julio en Wimereux, en el Paso de Calais, donde las vacaciones de una familia acabaron en drama. Un padre de 43 años, belga, se lanzó al mar para salvar a sus dos hijos, pero perdió la vida en el intento. Sus hijos, finalmente, lograron salvar la vida.

Los niños fueron llevados a salvo a la playa, pero su padre no tuvo la misma suerte. Tras evacuar a los bañistas de la zona para facilitar l a atención a la víctima , los bomberos de Boulogne y Marquise, junto con un equipo de la Unidad Móvil de Cuidados Intensivos (UMCI), intervinieron para reanimar al hombre, que se encontraba en paro cardíaco.

Un miembro del equipo de rescate, al que rápidamente se unieron otros cuatro, intentó ayudar a los tres. Un médico y una enfermera de reanimación, que estaban de vacaciones en la playa, ayudaron a los rescatistas y comenzaron a practicarle un masaje cardíaco, explicó Adam Beernaert, director general de Protección Civil del Departamento, a nuestros colegas de La Voix du Nord.

El padre, trasladado al hospital de Boulogne-sur-Mer, fue declarado muerto a su llegada.