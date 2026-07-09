Andrea Sanchis 09 JUL 2026 - 15:47h.

La bebé, que estaba bajo tutela de la Generalitat, fue sustraída por el padre en una visita al hospital este jueves

Sustraen a una bebé recién nacida del hospital de Gandía tras dar positivo en cocaína: su padre, en paradero desconocido

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La Policía investiga en Gandía la desaparición de una bebé ingresada en la Unidad de Neonatos del Hospital Francesc de Borja. Los investigadores sospechan que el padre de la misma podría habérsela llevado. El suceso ha tenido lugar esta mañana, sobre las 7.30 horas, cuando los padres del menor --ella de nacionalidad española y él argelina-- han ido a visitarle al centro hospitalario donde la niña, de pocos días, estaba ingresada tras haber dado positivo en cocaína.

Tal y como informa la reportera Andrea Sanchis en el vídeo, "la bebé estaba bajo tutela de la Generalitat en el momento de la huida". Fue el pasado viernes cuando la recién nacida ingresó en el centro hospitalario tras detectarse en ella graves problemas de salud. Fue entonces cuando servicios sociales asumió la tutela.

La menor se encontraba en la unidad de neonatos y tras una visita de sus padres ha desaparecido. Se sospecha que en la visita de esta mañana, la mujer le ha dado el bebé a su marido y este último lo ha metido en una bolsa de deporte y lo ha sacado del hospital.

La madre alertó de la desaparición de la bebé

En un momento determinado, la madre ha alertado de la desaparición de la bebé y los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) han comenzado la búsqueda tanto de ella como de su padre, quien tampoco estaba ya en el hospital.

Por ahora, según han confirmado las fuentes policiales, no se ha practicado ninguna detención y los agentes centran sus esfuerzos en tratar de localizar a la bebé lo antes posible.

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Según han informado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, la Generalitat -en concreto la Dirección Territorial de Alicante, de donde son los padres-- tiene asumida desde este mismo jueves por desamparo la tutela de la recién nacida. La Dirección Territorial ya ha denunciado los hechos.